TELE1’e "HDP cezası" Meclis gündemine taşındı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) TELE1’e, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin 12 Şubat tarihinde partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmayı yayımladığı gerekçesiyle iki gün ana haberi yayımlamama cezası ve kanalın reklam gelirinin yüzde 2’si oranında da para cezası verilmesi, HDP Milletvekili Ali Kenanoğlu tarafından Meclis gündeminde taşındı.

Bahse konu olan konuşmanın iktidara yakınlığıyla bilinen kanallarca da (ATV, KANAL 7, A Haber, Ülke TV) yayımlandığını ifade eden Kenanoğlu, “Deyim yerindeyse bu kanallara iltimas geçilmiş ve/veya bu kanalların mevcut tarihsel bağlamda ihtiyaç duyulan popülist ideolojik bir fantezi ekseninde propogandatif bir amaçla yayın yapmalarında RTÜK’ce bir mahsur görülmemiştir” dedi.

Kenanoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e şu soruları yöneltti: “Aynı konuşmayı yayımlayan iktidara yakınlığıyla bilinen kanallar RTÜK uzmanlarınca hazırlanan raporda yer almıyorken, tek başına TELE 1 TV kanalı özelinde bir hukuk sürecinin işletiliyor olması nasıl açıklanacaktır? RTÜK’ün iktidar yanlısı TV kanallarına iltimas geçmiş olması bakanlığınızca nasıl açıklanmaktadır?” (HABER MERKEZİ)

RTÜK iktidar yanlısını incelemedi, Tele1’e ceza verdi