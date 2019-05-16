Meksika sınırında bir mülteci çocuk daha hayatını kaybetti

ABD'de Orta Amerikalı mültecilerin geçişinin engellendiği Meksika sınırından geçtikten sonra annesiyle gözaltına alınan 2 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

Başkan Donald Trump'ın ABD'ye mültecilerin gelmesini engellemek Meksika sınırına duvar örme girişimleri ve ABD'nin göçmen politikaları tartışılırken, sınırda annesiyle birlikte gözaltına alından 2 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Guatemala'dan yola çıkarak ABD'ye giren ve Teksas'da annesiyle alıkonulan 2 yaşındaki bir erkek çocuğu zatürre teşhisiyle El Paso'daki bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen çocuk hayatını kaybetti.

Önceki aylarda, sınırdan ABD'ye girdikleri gerekçesiyle gözaltında tutulan 3 çocuk daha yaşamını yitirmişti.

Orta Amerika ülkeleri Guatemala, Honduras ve El Salvador'dan şiddet, yoksulluk ve baskı bedeniyle yola çıkan mülteciler, Meksika sınırından ABD'ye gelmeye devam ediyor.

Mülteci karşıtı politikaları nedeniyle eleştirilen Trump ise "yasa dışı göç ve uyuşturucu trafiğiyle" gerekçesini öne sürerek Meksika ile olan sınıra duvar örülmesi gerektiğini savunuyor. (DIŞ HABERLER)

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