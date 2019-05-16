Gençlerde işsizlik oranı yüzde 20,3 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "istatistiklerle gençlik" verilerini açıkladı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; Türkiye toplam nüfusu 2018 yılı sonu itibariyle 82 milyon 3 bin 882 iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 971 bin 396 oldu. Türkiye’de 2018 sonu itibarıyla gençlerde işsizlik oranı yüzde 20,3 olarak gerçekleşti.

Türkiye’de 2016/17 öğretim yılında yüzde 41,7 olan yükseköğretim net okullaşma oranı, 2017/18 öğretim yılında yüzde 45,6’ya yükseldi. Yükseköğretim net okullaşma oranı cinsiyete göre incelendiğinde; erkeklerde bu oran yüzde 39,6’dan yüzde 44’e yükselirken kadınlarda yüzde 43,9’dan yüzde 47,4’e çıktı.

Hane halkı iş gücü araştırması sonuçlarına göre; gençlerde işsizlik oranı, 2017 yılında yüzde 20,8 iken 2018 yılında yüzde 20,3 olarak gerçekleşti. Genç erkeklerde işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0,2 puan azalarak yüzde 17,6 olurken, genç kadınlarda bu oran bir önceki yıla göre 0,8 puan azalarak yüzde 25,3 oldu. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2018 yılında yüzde 24,5 oldu. Bu oran genç erkeklerde yüzde 15.6, genç kadınlarda ise yüzde 33,6 oldu. (EKONOMİ SERVİSİ)

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