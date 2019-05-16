Filipinler ile Kanada arasında çöp krizi büyüyor

Filipinler’in geri dönüştürülebilir etiketiyle ülkeye gönderilen çöpün elden çıkarılması konusunda Kanada ile yaşadığı gerilim büyüyor. Kanada’dan Filipinler’e 2013-2014 yıllarında gemiyle gönderilen konteynerlerde geri dönüşüme uygun plastik yerine binlerce ton evsel atık olduğu ortaya çıkmıştı.

BÜYÜKELÇİ ÜLKEYE ÇAĞRILDI

Filipinler’in 2014’de gemiyle ülkeye getirilen çöpün geri alınması için Kanada’ya tanıdığı sürenin 15 Mayıs’ta dolması üzerine, Filipinler’in Ottawa Büyükelçisi geri çağrıldı.

Filipinler Dışişleri Bakanı Teddy Locsin Jr, Kanada’daki büyükelçinin ve konsolosların geri çağrıldığını belirterek “Kanada, bu konuda tanınan son süreyi kaçırdı. Çöp oraya götürülene kadar Kanada’da diplomatik varlığımız azaltılmış biçimde sürecek” dedi.

ÇÖPLER ALINMAZSA İLİŞKİLER ZORA GİRER

Filipinler Devlet Başkanlığı Sözcüsü Salvador Panelo da düzenlediği basın toplantısında, büyükelçi ve konsolosların çağrılmasının, Kanada’ya çöplerini geri almaları aksi takdirde ilişkilerin zora gireceği konusunda ciddi olduklarını gösterdiğini söyledi.

Kanada’nın Manila Büyükelçiliğinden BBC’ye yapılan açıklamada, Kanada’nın çöpleri geri alma konusunda öneride bulunduğu ve Filipinli yetkililerle çöpün en kısa zamanda dönüşünü temin etmek için yakın temas halinde olduğu bildirildi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, geçen ay konuyla ilgili “Kanada’ya yelken açıp çöplerini oraya atacağı”nı söylemiş ve bu ülkeye savaş açabileceği tehdidinde bulunmuştu.

EVSEL ATIKLARI FİLİPİNLERE GÖNDERDİLER

Kanada merkezli özel bir şirket, 2013-2014 yılları arasında Manila Limanına toplam 2 bin 450 ton çöp taşıyan 103 konteyner bırakmıştı. Konteynerlerin üzerinde ‘Geri dönüştürülecek plastikler’ yazıyordu ancak Filipinli yetkililer tarafından yapılan inceleme sonucu çöplerin geri dönüştürülemeyeceği anlaşılmıştı.

Filipinler’de 2016 yılında atığın, masrafını alıcının karşılayacağı biçimde Kanada’ya geri gönderilmesi yönünde mahkeme kararı alınmıştı. (AA)

PLASTİK ATIKLARIN YENİ ADRESİ TÜRKİYE

Çevre örgütü Greenpeace’in 23 Nisan’da yayımladığı yeni rapora göre ise, Çin’in yurt dışından plastik atık alımına 2018’de yasak koymasının ardından, bu atıkların yeni adresi Endonezya ve Türkiye oldu. Buna göre; Türkiye’nin çöp ithalatı 2016 yılının başında aylık 4 bin tondan, 2018’in başında aylık 33 bin tona yükseldi. Hükümet ise plastik atık ithalatı konusunda herhangi bir kısıtlama getirmedi. Türkiye’ye plastik atık ihraç eden ilk 10 ülke ise İngiltere, Belçika, Almanya, ABD, Hollanda, İspanya, İtalya, Slovenya, Fransa, Japonya.

Greenpeace Akdeniz Projeler Sorumlusu Deniz Bayram ise bu konuyu şöyle değerlendirdi:

“Türkiye henüz kendi çöpüyle baş edemeyen bir ülke. Bu yüzden kontrolsüz çöp ithalatı Türkiye’nin kendi geri dönüşüm sisteminde var olan sorunların daha da artmasına neden olabilir. Türkiye başka ülkelerin çöpünde boğulmadan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, plastik atık ithalatıyla ilgili politikalarını gözden geçirmesini talep ediyoruz.”