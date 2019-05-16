İsveç'te bir okul müdürü, IŞİD’li olduğu iddiasıyla gözaltına alındı

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İsveç Güvenlik Polisi’nin (Säpo) IŞİD’le ilişkili olmakla suçladığı kişilere yönelik operasyonu sürüyor. Ülkenin değişik illerinde 3 imamın gözaltına alınmasından sonra bugün de Göteborg ilinde kurulu Vetenskapsskolan (Bilim Okulu) Müdürü Abdel-Nasser El Nadi gözaltına alındı.

54 yaşındaki El Nadi, Göteborg’de Selefilerin önde gelen temsilcisi olmakla tanınıyor. Pek çok kez IŞİD’i destekleyici sosyal medya paylaşımlarında bulunmuştu. Göteborg ilinden IŞİD saflarına katılımın yüksek olmasında El Nadi’nin rolü olduğu iddiası pek çok kez kamuoyunun gündemine gelmişti.

El Nadi’nin 2008 yılında kurduğu Vetenskapsskolan’da Arap ülkeleri ve Somali’den gelen 350 çocuk öğrenim görüyor. İki binada kurulu okulda 52 kişi görev yapıyor. Okulda, İsveç eğitim sistemi ve değer yargılarıyla bağdaşmayan eğitim ve uygulamalar olduğu şikayetlerinden sonra Okul Müfettişliği, okulun çalışmalarını incelemeye almıştı. Okulda ehli olmayan öğretmenlerin çalıştırıldığını, din derslerinde sadece Selefi inancı hakkında bilgi verildiği, kız ve erkek çocukların farklı sınıflarda tutulduğu ve birbirleriyle oynamalarının yasaklandığı belirlenmişti.

Geçtiğimiz yılki cirosu 40 milyon kron olan okul, 7 milyon kron kâr etti. Bunun 1.3 milyon kronunun hisse sahiplerine dağıttı.

Hisse senetleri sahipleriyle El Nadi arasındaki bir anlaşmazlıktan sonra okulu işletmek amacıyla kurulan şirketten sadece İslam yasalarına uygun kişilerin hisse senetleri alabileceği ve şirketin İslam ilkelerine göre işletileceğini gösteren bir anlaşmanın olduğu açığa çıkmıştı.

2017 yılında şirketin muhasebecisi, IŞİD çetelerine maddi yardım verilmesini teşvik ettiği suçlamasıyla mahkum olmuştu.

Yapılan araştırmalar Vetenskapsskolan’ın İsveç’in pek çok yerleşim biriminde satın aldığı arazilere yeni okul ve camiler kurma çalışmaları içinde olduğunu göstermişti.

Säpo’nun gözaltına aldığı El Nadi, 1992 yılında Mısır’dan gelerek Göteborg iline yerleşti. 2007 ve 2011 yıllarında İsveç vatandaşı olmak için Göçmen Bürosu’na başvuruda bulundu. Ancak Säpo’nun karşı çıkması üzerine talepleri reddedildi.

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