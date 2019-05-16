"Halktan Biri" oyunu turneye çıkıyor

Zelal Sahidenur SARİ

Van

Üvercinka Kültür Sanat Topluluğu “Halktan Biri” oyunuyla turneye çıkıyor. Bu kapsamda oyun 20 Mayıs’ta Batman’da ve 21 Mayıs’ta Diyarbakır’da sahnelenecek.

Üvercinka Kültür Sanat adına Evrensel'e konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Taşdemir, kurdukları yapının Van merkezli olmasının yanı sıra çalışma vizyonlarının bölgesel ve ulusal yapıda olduğunu da söyledi. Daha öncede Üvercinka Kültür Sanat olarak turneler yaparak adından söz ettirmişti.

2. Üvercinka Tiyatro Festivali Kapsamında Van'a ilk olarak yurt dışından, Tahran'dan oyun getirdiklerine değinen Taşdemir daha önceki turnelerde olduğu gibi bu turnede de oyunlarının gösterildiği şehirlerin sosyolojik yapısını göz önüne alarak çalışma yürüttüklerini söyledi.

Taşdemir, "Bu turnemizi politik-komedi bir oyun olan, Levent Ülgen ve Ahmet Galip Erdal'ın oynadığı 'Halktan Biri' oyunuyla yapacağız. Levent Ülgen komedi dalında yılın en iyi erkek oyuncusu ödülünü aldı geçtiğimiz hafta. Bizde böyle güzel bir işi güzel insanlarla buluşturmak istedik" dedi.

Taşdemir, 9 Mayıs'da Van'da, 20 Mayıs'ta Batman'da ve 21 Mayıs'ta Diyarbakır'da sahnelenecek oyuna herkesi davet ettiğini ve Üvercinka Kültür Sanat'ı sahiplenmelerinin bölge açısından önemini vurguladı.