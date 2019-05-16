Erdoğan ve Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs'ta Samsun'da bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Samsun'da yapılacak 100. yıl kutlamalarına davet ettiği, Kılıçdaroğlu'nun da daveti kabul ettiği belirtildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Kılıçdaroğlu'nun Samsun'da düzenlenecek resmi törenlere katılacağını söyledi.

Erdoğan ile Kılıçdaroğlu, son olarak 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yenikapı’da düzenlenen mitingde bir araya gelmişti.

HDP 19 MAYIS KUTLAMALARINA DAVET EDİLMEDİ

Gazeteci Fatih Portakal da Twitter hesabından Samsun’da düzenlenecek törenler için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na teklif gittiğini HDP’ye ise bir davet iletilmediğini aktardı.

HABER MERKEZİ)