Maduro hükümeti ile muhalefetin görüştüğü doğrulandı

Venezuela'nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Jorge Valero, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında Venezuela’da hükümet ve muhalefet arasında diyalog kurulduğu iddialarını doğruladı.



Venezuela'nın BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Jorge Valero, hükümet ve muhalefetin Norveç'in ara buluculuğunda ülkenin başkenti Oslo'da iki görüşme gerçekleştirdiğini doğruladı.

BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştiren Büyükelçi Valero, "Evet, Bolivarcı hükümet ile muhalefetin demokratik kesimleri arasında görüşmeler var. Demokratik muhalefet diye adlandırdığımız bir muhalefet grubu var. Maalesef bir de savaş çığırtkanı, terörist ve faşist bir muhalefet var. Bunlar açıkçası ABD imparatorluğunun kuklaları" dedi.

Valero, Venezuela'da milli bir profil çizen bir muhalefet ile ABD politikalarının peşinden giden muhalefet ayrımı yaparak Norveç'teki görüşmelerde ABD'nin desteklediği Juan Guaido'nun ekibiyle doğrudan görüşülmediğini ima etti. “Venezuela hükümeti diyaloğu seven bir hükümet" diyen Valero, hükümetin muhalefetle görüşmelerinin yeni olmadığını, Dominik Cumhuriyeti'nde başlayan bir müzakere sürecinin yaşandığını söyledi. Valero, Norveç'teki görüşmelere ilişkin daha detaylı bilgi vermedi.

"TRUMP SAVAŞ SUÇLUSUDUR"

ABD'nin ülkesine yönelik yaptırımlarıyla Venezuela halkını cezalandırıldığının altını çizen Valero, "Donald Trump savaş suçlusudur" şeklinde konuştu.

ABD'nin Venezuela'ya karşı fiili bir savaş başlatması durumunda halkın kendini savunacağını söyleyen Valero, "ABD, kendini Vietnam'dan daha uzun süre bir savaşın içinde bulacak" dedi.

GÖRÜŞMELERİ ALNAVIO DUYURMUŞTU

İspanya merkezli yayın yapan internet haber sitesi Alnavio’da hükümet ve muhalefetin temsilcilerinin Norveç’in ara buluculuk teklifi üzerine Oslo’ya gittiği aktarılmıştı.

Müzakere heyetlerinde Maduro hükümetinden İletişim, Kültür ve Turizmden Sorumlu Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Rodriguez ve Miranda Valisi Hector Rodriguez'in yer aldığı ifade edilmişti. Muhalefet ise eski milletvekilleri Gerardo Blyde ve Fernando Martinez Mottola ile eski Bakan Carlos Andres Perez tarafından temsil ediliyor.

Görüşmelerin ilerlemesi durumunda muhalefet heyetine Ulusal Meclis (AN) İkinci Başkan Yardımcısı Stalin Gonzales’in de dahil olacağı belirtiliyor.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'da Juan Guaido, 30 Nisan'da askeri ve sivil darbe girişiminde bulunmuş ve başarısız olmuştu. Guaido ve ev hapsini ihlal ederek La Carlota Hava Üssü'nün karşısındaki Altamira Köprüsü üzerine gelen sağcı lider Leopoldo Lopez, bir grup askerle Nicolas Maduro'yu devirmek istemiş ve halkı sokağa çağırmıştı. Gün sonunda, Lopez önce Şili, ardından İspanya Büyükelçiliğine kaçmış, Guaido ise video mesajla ortaya çıkmış ve halkı yeniden sokağa çağırmıştı.

Guaido, 23 Ocak'ta kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş, ABD başta olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesi Guaido'yu tanıdıklarını açıklamıştı. (DIŞ HABERLER)

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