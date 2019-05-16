CHP'li Hasan Baltacı: TÜPRAŞ patronu taleplerinden vazgeçmelidir

Koç Holding’e bağlı TÜPRAŞ’ta çalışan yaklaşık 4 bin 300 işçiyi ilgilendiren ve anlaşma sağlanamayan toplu iş sözleşmesi görüşmesi CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı tarafından TBMM gündemine taşındı. Baltacı, TÜPRAŞ patronunun dayatmalarından vazgeçmesini istedi.

3 yıllık sözleşme, mazeret izinleri ve vardiya sisteminin değiştirilmesi gibi idari konuların işçilere sözleşme görüşmelerinin bir koşulu olarak dayatılması sonucu, sözleşmenin Yüksek Hakem Kuruluna taşınmasının bir çözüm olmayacağını dile getiren Hasan Baltacı, "Bugün TÜPRAŞ’ta maalesef işçilerin daha iyi bir yaşam hakkı ellerinden alınmak isteniyor. İşçilerin, ‘Yıllardır alın teri ve mücadelesi ile elde ettiği kazanımların, dayatma ve pazarlık konusu yapılmadığı takdirde her türlü müzakereye açık olma’ çağrısına kulak tıkayan işveren, süreci Yüksek Hakem Kuruluna taşıyarak salt hukuki prosedürlerin tüketilmesini tercih ettiğini net olarak gösteriyor. Bu konu sadece 4 bin 300 çalışanı ilgilendirmemektedir. Mücadelesinde kararlı duran ama grev hakkı olmayan işçilerimizi zorlamak, ülke olarak yaşadığımız ekonomik krizin daha da ağırlaşmasına yol açabilir. Bu nedenle işveren hak kaybına yol açan idari taleplerinden vazgeçmelidir. Toplu iş sözleşmesi imzalanmalıdır. TÜPRAŞ işçisi yalnız değildir" dedi. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

TÜPRAŞ işçilerinden Koç’a: İmza attığınız sözleşmeye uymuyorsunuz

Koç’un dayatmalarına karşı TÜPRAŞ işçisi mücadelede kararlı