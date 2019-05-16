16 Mayıs 2019 16:33
Son Güncellenme Tarihi: 16 Mayıs 2019 18:52

İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD ile müzakere ihtimali yok

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "ABD ile müzakere ihtimali yok. Müzakere çağrısından önce ABD uluslararası kurallara uymalıdır" dedi.

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Cevad Zarif'in Youtube hesabından alınmıştır

">İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD ile müzakere ihtimali yok

Ekran görüntüsü Cevad Zarif'in Youtube hesabından alınmıştır

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    İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra ortaya çıkan gerilimin iki taraf için intihar olduğunu ancak Washington'la nükleer müzakere ihtimalinin olmadığını söyledi. 

    Japonya'nın NHK televizyonunun haberine göre, resmi temaslar kapsamında Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Zarif, Tahran ve Washington arasındaki gerilimle ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı. 

    İran'ın nükleer programı ve iki ülke arasındaki tansiyonun düşürülmesi için ABD ile müzakere ihtimalinin sorulması üzerine Zarif, "Hayır, (ABD ile) müzakere ihtimali yok. Müzakere çağrısından önce ABD uluslararası kurallara uymalıdır. Nükleer anlaşmayı kendisi ihlal etti" dedi.

    "GERİLİM HER İKİ TARAF İÇİN İNTİHARDIR"

    Zarif, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra ortaya çıkan gerilimi, "her iki taraf için intihar" şeklinde niteledi. Japonya'nın nükleer anlaşmanın korunması konusunda herhangi bir eylemde bulunmadığını söyleyen Zarif, "ABD'nin uyguladığı yaptırımlar ekonomik terördür. Buna izin vermek de ekonomik teröre yardım etmek olacaktır. Her ülke İran'dan petrol alabilme imkanına sahip olmalıdır" diye konuştu. 

    Japonya ziyaretinden önce bu hafta sırasıyla Türkmenistan ve Hindistan'a resmi ziyaret gerçekleştiren Zarif'in yarın da Çin'e gitmesi bekleniyor. 

    TRUMP: İRAN YAKINDA KONUŞMAK İSTEYECEK

    Trump 15 Mayıs'ta Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Eminim ki İran yakında (bizimle) konuşmak isteyecek" ifadelerini kullanmıştı. 

    Washington Post (WP) ve New York Times (NYT) gazetelerinde son günlerde çıkan İran haberlerinin gerçeği yansıtmadığını ima eden Trump, “Yalan haber Washington Post ve yalan haber New York Times, Ortadoğu’daki güçlü politikamla ilgili içeride bir kavga varmış gibi haberler yazıyor. İçeride bir kavga yok. Farklı görüşler ortaya konuluyor ve ben nihai kararı veriyorum. Çok basit bir süreç. Tüm taraflar, görüşler ve yaklaşımlar değerlendiriliyor. Eminim ki İran yakında (bizimle) konuşmak isteyecek” ifadesini kullandı.

    Trump, geçen hafta Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, İran yönetimine nükleer programı terk etmesi konusunda görüşme çağrısında bulunmuş, diğer yandan da iki ülke arasındaki yüksek gerilim dikkate alındığında askeri çatışmayı da muhtemel gördüğünün mesajını vermişti.

    Nükleer anlaşmadan ayrılmalarından sonra İran ekonomisinin kötüleştiğini söyleyen Trump, "Yapmaları gereken şey şu: Beni arasınlar, oturup konuşalım ve adil bir anlaşma yapalım. Nükleer silaha sahip olmalarını istemiyoruz; istediğimiz çok bir şey değil. Bu, onları yeniden iyi bir pozisyona getirebilir. İran'a zarar vermek istemiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

    İran lideri Ali Hamaney de Trump'ın açıklamasını, "ABD bugünkü tavrını sürdürdükçe müzakere zehirdir. Bugünkü ABD hükümetiyle yapılacak müzakere, iki kere zehirdir" ifadeleriyle değerlendirmişti.

    Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Siyasi Yardımcısı Yedullah Cevani ise Trump'ın tehdit ve diplomasi mesajlarına, "ABD ile bir müzakere olmayacak ve Amerikalılar İran'a yönelik askeri bir girişime cüret edemeyecek" sözleriyle cevap vermişti.

    ABD’NİN BEYRUT ELÇİLİĞİNDEN GÜVENLİK UYARISI

    Öte yandan ABD’nin Beyrut Büyükelçiliği, internet sitesinden yaptığı açıklamada, ülkedeki Amerikan vatandaşlarına, “En üst seviyede teyakkuz halinde olmaları ve güvenlik konusundaki hassasiyetlerini artırmalarını” tavsiye etti. Açıklamada ABD vatandaşlarına bölgede artan gerilim nedeniyle temkinli olmaları ve seyahat belgelerini yanlarında bulundurmaları çağrısı yapıldı.

    ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği de dün yaptığı açıklamada, Irak’ta bulunan Amerikan vatandaşları ve büyükelçilik personelinin en yakın zamanda ülkeyi terk etmelerini istemişti.

    BM’DEN İTİDAL ÇAĞRISI

    Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise, Körfez’deki gelişmelerin ve giderek sertleşen söylemlerin gerginliği daha fazla tırmandıracağı uyarısında bulunarak, bölge ülkelerine itidal çağrısı yaptı.

    Suudi Arabistan, pazar akşamı Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) kara suları yakınlarında iki petrol tankerine sabotaj düzenlendiğini duyurmuş, BAE de aynı bölgede farklı ülkelerden 4 sivil ticari kargo gemisinin sabotaja uğradığını bildirmişti.

    ABD de geçen hafta İran’dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla “USS Abraham Lincoln” Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü’nü körfeze sevk etmişti.

    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran’ın ABD’ye ait hedeflere saldırı hazırlığında bulunduğu iddiasıyla yaptığı bu sevkiyatın ardından “USS Arlington” amfibi çıkarma gemisini ve bir Patriot hava savunma bataryasının da bölgeye gönderildiğini duyurmuştu.

    Trump yönetimi, 8 Mayıs 2018'de, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı. Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı. 

    IRAK: İRAN'DAN DOĞAL GAZ AKIŞI DURURSA OLAĞANÜSTÜ PLANLARI DEVREYE SOKARIZ

    Öte yandan Irak Petrol Bakanı Samir el-Gadban, İran'dan elektrik santralleri için alınan doğal gaz akışının durması halinde, bunun için devreye sokabilecekleri olağanüstü planlarının bulunduğunu söyledi. Bağdat'ta gazetecilere yaptığı basın açıklamasında ABD ile İran gerginliğini değerlendiren Gadban, Irak'ın İran'dan elektrik santrallerini çalıştırmak için aldığı doğal gaz akışını etkileyeceği ihtimaline karşı, "İran'dan elektrik santrallerini çalıştırmak için aldığımız doğal gaz akışı durursa bunun için devreye sokabileceğimiz olağanüstü planlarımız var. Ancak umarız bu konuda herhangi bir sabotaj olmaz" dedi.

    "KERKÜK'TEN TÜRKİYE'YE YENİ BORU HATTI PLANIMIZ VAR"

    Türkiye'ye petrol sevkiyatı konusu ile ilgili konuşan Gadban, "Kerkük'ten Türkiye'ye mevcut petrol boru hattına paralel yeni bir boru hattı inşa etme planımız var. Türkiye, bizden daha fazla ham petrol alabileceğini belirtti" diye konuştu.

    ABD ile İran arasında olası bir gerginlik ve çatışmanın yaşanması halinde, İran'dan doğal gaz, gıda ve tıbbi ürün ithalatı yapan Irak'ın bu durumdan etkilenmesinden endişe ediliyor. (DIŞ HABERLER)

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