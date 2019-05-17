17 Mayıs 2019 04:44

AKP’li belediye başkanı çocuk istismarının üzerini örtmeye çalıştı!

İstismara uğrayan çocuğun babası, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar’ın kendisine “Bu işi dallandırıp budaklandırmayalım” dediğini söyledi.

AKP’li belediye başkanı çocuk istismarının üzerini örtmeye çalıştı!

 

Belediye başkanı Özçınar (solda) ile istismarda bulunan kişinin (en sağda) fotoğrafları ortaya çıktı. (Fotoğraf: Facebook)

    • Paylaş

    Hilal TOK
    İstanbul

    İzmir’in Kiraz ilçesinde 13 yaşındaki bir çocuk, okulunda güvenlik görevlisi olarak çalışan B.K. tarafından istismara uğradı. B.K. serbest bırakılırken, çocuğun babası, AKP Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar’ın kendisini arayıp, “Bu işi dallandırıp budaklandırmayalım. Kızın da oğlanın da adı çıkmasın” diyerek olayın üstünü örtmeye çalıştığını iddia etti.

    FAİL SERBEST VE ÇOCUKLA AYNI İLÇEDE!

    İzmir Kiraz’da pazartesi günü gerçekleşen olayda 13 yaşındaki çocuk, kurs sonrası evine giderken okulun güvenlik görevlisi B.K. tarafından durdurularak “Ben de sizin oraya gidiyorum, seni de bırakayım” denilerek arabaya bindirildi. Çocuğun evine iki kilometre kala sapa bir yola giren B.K’ye çocuk, “Benim evim yukarı tarafta ben ineyim” dedi. Arabanın kapılarını kilitleyen ve çocuğu alıkoyan B.K’yi, tesadüfen oradan geçen jandarma fark ederek durdurdu. “Evine götürüyordum, ailesine haber vermişti” iddiasında bulunan B.K, karakola götürüldü. Ancak savcılığa sevk edildikten sonra serbest bırakıldı.

    "ÇOCUĞUMUN PSİKOLOJİSİ BOZULDU"

    Çocuğun babası H.İ.K, gazetemize yaptığı açıklamada, şunları anlattı: “Pazartesi ve cuma günleri okulda kursa kalıyor çocuğum. Kurstan çıktığında güvenlikçi, ben de sizin o tarafa gidiyorum seni de bırakayım, diyor. Ama benim eve iki kilometre kala başka tarafa dönerek sapıyor ve arabanın kapılarını kilitliyor. Biz de o sırada, çocukta telefon yok, sağa solu araştırıyoruz. Çocuğumuzu arıyoruz, sonra karakoldan aradılar bizi. Karakola gittik ki jandarma suçüstü yakalamış. Sadece eve bırakacaksa o zaman neden yola sapıyor, çocuk ‘Burası değil, yanlış yol ben ineyim’ dediğinde neden kapıları kilitliyor. Çocuğun telefonu yok, bu yüzden ‘Çocuk ailesine haber verdi’ ifadesi gerçek değil. Ben sonuna kadar davacıyım. Adam görevden alınmış ama serbest ve Kiraz’da. Çocuk ağlama krizindeydi karakolda. Çocuğumun psikolojisi bozuldu. Okula gidemiyor, ‘Arkadaşlarım bana ben suçluymuşum gibi bakıyor’ diyor. Bütün gün odasından çıkmıyor. Yemiyor, içmiyor, psikolojisi bozuldu. Ne olacak şimdi?”

    "BELEDİYE BAŞKANI DALLANIP BUDAKLANMASIN DEDİ"

    Baba H.İ.K, davacı olduktan sonra, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar’ın kendisini aradığını ve “Bu işi fazla dallandırıp budaklandırmayalım. Kızın da oğlanın da adı çıkmasın” diyerek olayın üstünü örtmeye çalıştığını iddia ederek şunları söyledi: “Biz olayın telaşından anlayamadık ilk başta, sandık ki bizim yanımızda. Sonrasında anladık mevzunun üzerini örtmeye çalıştığını. Güvenliğin annesi AKP İlçe Kadın Kollarındaymış, babası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde şoförlük yapıyormuş. Saliha Hanım bizi susturup onları savunuyor. Biz de sahipsiz kalıyoruz böyle ortada, kimsemiz yok gibi... Baskı amaçlı bu. İlk gün telaşımdan anlamadım Saliha Hanımı. Sonra düşündüğümde öbür tarafı savunduğu için bizi bastırmaya çalıştığını anladım. Yani ben bir vatandaşım, asgari ücretle çalışan bir işçiyim. Benim çocuğumun psikolojisi bozulmuş. Bütün ailemizin psikolojisi bozuldu. Bu işin sonuna kadar uğraşacağım.”

    Daha sonra araya mahalle muhtarının girdiğini söyleyen H.İ.K, “Muhtar gelip davayı geri çekmemi istedi” dedi.

    AİLE ADALET İSTİYOR!

    Davasında ısrarcı olacağını, olayın üzerinin örtülmesine izin vermeyeceğini ifade eden baba, “Sesimi çıkarmazsam benim daha başıma ne işler açılır bilmem. Başkalarının da böyle mağdur olmasını istemem. Sonuna kadar sesimi duyurmak istiyorum. Adaletin sağlanmasını istiyorum” çağrısında bulundu.

    BELEDİYE BAŞKANI İDDİALARI REDDETİ

    Olaya ilişkin görüştüğümüz Kiraz Belediyesi Başkanı Saliha Özçınar, iddiaları reddetti. Özçınar, “Ben babayı ilk gün aradım zaten, geçmiş olsun dileklerimi iletmek için de arattım. Davadan vazgeçin gibi konuşmalar geçmedi. Çocuğun (İstismar sanığını kastediyor) annesi personelimizdir. Kız çocuğunun babası da orman işçisi olarak istihdam ettiğimiz biridir. Tek uyarım kızına şiddet göstermemesi ya da kızının üzerine gidilmemesiydi. Karşı tarafı savunmadım, kabul etmiyorum” dedi.

    KADINLAR DAVAYI TAKİP EDECEK!

    Savcılığa yansıyan olayla ilgili İzmir Barosu avukat atarken, baronun çocuk hakları birimi de konuyla özel olarak ilgileneceğini duyurdu. Bornova Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Zeynep Reyşen de “Kiraz çocuk istismarının çokça yaşandığı yerlerden biri. Görünüyor ki bu olayın üzeri örtülmeye çalışılıyor. Biz çocuklarımızın geleceğinin karartılmasına izin vermeyeceğiz. Adli birimlere yansıyan bu olayın takipçisi olacağız. Aileye yapılan bu baskıya karşı yalnız olmadıklarını söylemek istiyoruz. Bu çocuklar hepimizin” dedi.

    Hakkında istismar iddiaları bulunan B.E.'yi yandaş sendika mı koruyor?

    Hakkında istismar iddiaları bulunan B.E.'yi yandaş sendika mı koruyor?

    Okul müdürü cinsel istismarın üzerini örtmek istemiş

    Okul müdürü cinsel istismarın üzerini örtmek istemiş

    Şiddet çetelesi: Bir günde 7 çocuğa cinsel istismar, 1 kadına taciz

    Şiddet çetelesi: Bir günde 7 çocuğa cinsel istismar, 1 kadına taciz

    10 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında beraat kararına itiraz

    10 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında beraat kararına itiraz

    Kiraz’da 13 yaşındaki bir çocuk istismara maruz kaldı

    Kiraz’da 13 yaşındaki bir çocuk istismara maruz kaldı

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Idlib boiling up on our doorstep
    SONRAKİ HABER

    Aksaray'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı
    YAZARLAR
    Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    ABD-İran gerilimi ya da bitmeyen savaş!

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Cesaret de bulaşıcıdır

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    Trump neden her tarafa saldırıyor?

     Devrim AVCI
    Devrim AVCI

    Çalışma koşullarında esaslı değişikliği, işçi fiili olarak çalışmaya devam ederse kabul etmiş sayılır

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    Somalı anaların çığlığı

     Özcan YAMAN
    Özcan YAMAN

    İçeriden dışarıya özgürlük karikatürleri
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    İstanbul Havalimanı'nda uçaklar 1 saate varan rötarla iniş yapıyor
    İstanbul Havalimanı'nda uçaklar 1 saate varan rötarla iniş yapıyor

    İstanbul Havalimanı'na "olumsuz hava" nedeniyle uçaklar uzun bir süre iniş yapamadı. Uçaklar 1 saate varan rötarla havalimanına inmeye çalışıyor.

    GÜNCELLENDİ
    AA muhabirini ararken 2 jandarma dere suyuna kapıldı
    AA muhabirini ararken 2 jandarma dere suyuna kapıldı

    Bayburt’ta uçuruma yuvarlanan AA Muhabiri Nişancı'yı arama çalışmalarına katılan 2 jandarma dere suyuna kapıldı. 1 jandarma yaşamını yitirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Koç Holding tehdit ediyor, TÜPRAŞ işçisi direniyor
    Koç Holding tehdit ediyor, TÜPRAŞ işçisi direniyor

    Toplusözleşme sürecinin devam ettiği TÜPRAŞ’ın 4 rafinerisinde işçilerin dün başlattığı fabrikayı terk etmeme eylemleri sürüyor.

    İsveç’te işçiler ve çevreciler iş güvencesi ve iklim için sokağa çıktı
    İsveç’te işçiler ve çevreciler iş güvencesi ve iklim için sokağa çıktı

    İsveç’in başkenti Stockholm’de işçiler ve çevreciler, iş güvenliği ve iklimin korunması için birlikte sokağa çıktı

    Öldürmek, sanat gösterisinden 9 bin TL pahalı
    Öldürmek, sanat gösterisinden 9 bin TL pahalı

    Ethem Sarısülük’ü vuran polisin tutuksuz yargılanmasını protesto eden sanatçıya 6 bin TL ceza verildi. Polise sadece 15 bin 200 TL ceza verilmişti.

    GÜNCELLENDİ
    Bahçeli kararını değiştirdi: 19 Mayıs davetine katılacak
    Bahçeli kararını değiştirdi: 19 Mayıs davetine katılacak

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığının 19 Mayıs için Samsun'a yaptığı davete katılacağı duyuruldu.

    GÜNCELLENDİ
    Ekrem İmamoğlu "FETÖ iddialarıyla" ile ilgili suç duyurusunda bulundu
    Ekrem İmamoğlu "FETÖ iddialarıyla" ile ilgili suç duyurusunda bulundu

    Ekrem İmamoğlu, Erkan Karaarslan'ın "FETÖ ile bağlantılı göstermek için baskı gördüğüne" yönelik beyanlarıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

    GÜNCELLENDİ
    CHP, AKP'ye servis edilen kişisel bilgiler için başvuruda bulundu
    CHP, AKP'ye servis edilen kişisel bilgiler için başvuruda bulundu

    CHP, AKP'nin "seçmenlerin kişisel verilerini kanuna aykırı biçimde ele geçirdiği"ni belirterek Kişisel Verileri Koruma Kuruluna başvurdu.

    18 Mayıs akşamı bazı müzeler ücretsiz ziyaret edilebilecek
    18 Mayıs akşamı bazı müzeler ücretsiz ziyaret edilebilecek
    Aşık Mahzuni Şerif kimdir?
    Aşık Mahzuni Şerif kimdir?
    Sosyal medya fenomeni Grumpy Cat (Huysuz Kedi) öldü
    Sosyal medya fenomeni Grumpy Cat (Huysuz Kedi) öldü
    Euroleague’de dörtlü final: Fenerbahçe-Anadolu Efes karşı karşıya
    Euroleague’de dörtlü final: Fenerbahçe-Anadolu Efes karşı karşıya
    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | Konferans finallerinde son durum
    NBA Play-Off | Konferans finallerinde son durum
    Sezen Eren: Her bir evette çaresizliği ve kabullenişi öğreniyoruz
    Sezen Eren: Her bir evette çaresizliği ve kabullenişi öğreniyoruz
    GÜNCELLENDİ
    ABD İran gerginliğini artırıyor: İki Destroyer Basra Körfezi'ne girdi
    ABD İran gerginliğini artırıyor: İki Destroyer Basra Körfezi'ne girdi

    ABD'nin İran'ı hedef alan kuşatma stratejisi devam ederken "savaş durumuna hazırlık" şeklinde yorumlanabilecek adımlar atılmaya devam ediliyor.

    Patronla, işçiyi darbeden ara bulucu kasten yaralamadan yargılanacak
    Patronla, işçiyi darbeden ara bulucu kasten yaralamadan yargılanacak

    Saadet Gıda’da bir işçiyi patronla darbeden ara bulucu avukat için verilen takipsizlik kararı kaldırıldı. Avukat kasten yaralamadan yargılanacak.

    Sigortasız çalıştırılan kadın işçi işyerinde şiddete uğradı
    Sigortasız çalıştırılan kadın işçi işyerinde şiddete uğradı

    Okyanus Tekstil’de aylık 350 liraya sigortasız çalıştırılan Sibel Sunbul isimli kadın işçi, patron ve 3 işçi tarafından darbedildiğini söyledi.

    Akkuyu nükleerindeki çatlak sonrası keşif ve bilirkişi talebi
    Akkuyu nükleerindeki çatlak sonrası keşif ve bilirkişi talebi

    Mersin Akkuyu Nükleer Santrali’nin temelinde çatlak oluştuğu haberlerinin ardından mahkemeden keşif ve bilirkişi incelemesi talep edildi. 

    GÜNCELLENDİ
    Açlık grevlerindeki tutukluların annelerinden çözüm çağrısı
    Açlık grevlerindeki tutukluların annelerinden çözüm çağrısı

    Diyarbakır’da açlık grevlerine dikkat çekmek isteyen annelerin eylemine polis engel oldu. Adana emek ve demokrasi güçleri ise hükümete çağrı yaptı.

    MMO: Sanayi dipte, işsizlik zirvede
    MMO: Sanayi dipte, işsizlik zirvede

    TMMOB Makina Mühendisleri Odasının yayımladığı sanayinin sorunları bülteninin 49’uncusunda işsizlik konusuna yer verildi.

    17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Gün
    17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Gün

    Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Gün | Kaos GL Editörü Yıldız Tar: 17 Mayıs’ı LGBTİ+ yasaklarının gölgesinde karşılıyoruz.

    GÜNCELLENDİ
    Baro başkanları açlık grevleriyle ilgili TBMM Başkanıyla görüştü
    Baro başkanları açlık grevleriyle ilgili TBMM Başkanıyla görüştü

    Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve 7 bölge ilinin baro başkanı, açlık grevleriyle ilgili TBMM başkanı Mustafa Şentop'la görüştü.

    GÜNCELLENDİ
    CHP’li Erdoğdu: Bayram ikramiyesi enflasyona yenildi, zam yapılmalı
    CHP’li Erdoğdu: Bayram ikramiyesi enflasyona yenildi, zam yapılmalı

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, geçen yıl uygulamaya konan bayram ikramiyelerinin enflasyon karşısında ezildiğini söyledi.

    Tüm Bel-Sen, Denizli Merkezefendi Belediyesinde yetki aldı
    Tüm Bel-Sen, Denizli Merkezefendi Belediyesinde yetki aldı

    Tüm Bel-Sen, Denizli’nin Merkezefendi Belediyesinde toplu sözleşme yetkisi aldı.

    Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen ve öğrencileri fişleme kararı aldı
    Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen ve öğrencileri fişleme kararı aldı

    Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okullara gönderdiği yazıda, sosyal medyada siyasi paylaşım yapan öğretmen ve öğrencilerin fişlenmesini istedi.

    Beşiktaş saldırısında 4 sanığa 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet
    Beşiktaş saldırısında 4 sanığa 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet

    Beşiktaş'ta 47 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıya ilişkin davada 4 sanık 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

    Sedat Peker tribün liderlerini topladı: Bazı tezahüratları önlüyoruz
    Sedat Peker tribün liderlerini topladı: Bazı tezahüratları önlüyoruz

    Tribünlere yönelik “derin” ilgisiyle tanınan Sedat Peker, “Her şey çok güzel olacak” sloganları sonrası tribün liderleriyle iftar yaptı.

    AKP döneminde bin 492 kişi demiryolu kazalarında hayatını kaybetti
    AKP döneminde bin 492 kişi demiryolu kazalarında hayatını kaybetti

    CHP Milletvekili Alpay Antmen’in sorusu üzerine öğrenilen gerçek: 2003 ila 2018 yılları arasında bin 492 kişi demiryolu kazalarında hayatını kaybetti.

    İstanbullunun köprü cezası isyanı Meclis gündeminde
    İstanbullunun köprü cezası isyanı Meclis gündeminde

    15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçişleri nedeniyle 2. sınıf araç sahiplerinin yaşadığı ceza mağduriyeti TBMM gündemine taşındı.

    Zonguldak'ta maden ocağında iş cinayeti
    Zonguldak'ta maden ocağında iş cinayeti

    Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletildiği belirtilen maden ocağındaki göçükte 1 işçi hayatını kaybetti.