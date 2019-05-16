Gebze’de Delplast’ta 8 işçi işten atıldı

Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Delplast’ta, işçilerin Petrol-İş Sendikasına üye olmasıyla birlikte sendikanın yetki başvurusu yapması üzerine 8 işçi işten atıldı.

İşçiler, “Sendikalaşma hakkımızı elimizden almak için bizleri işten attılar” dedi.

Patronun performans düşüklüğü gibi gerekçeler sunduğunu ifade eden işçiler, “Nerede bir sendikalaşma yaşansa, patronlar aynı bahaneye sığınıyor. Performans düşüklüğü gibi bahaneler ile sendikalaşma hakkını gasbetmek istiyorlar. Biz biliyoruz ki patronları korkutan işçilerin birlikte hareket etmesidir. İşçiler birlikte olursa patronun bu tavrını da yenecektir. Patronlar birliği engellemek ve göz korkutmak için işten atıyor. Ancak ne olursa olsun Delplast’a sendika gelecek. Ok yaydan çıktı artık” dedi. (Gebze/EVRENSEL)