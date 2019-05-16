Öğrenci servisinin tekerleği patladı: 1 öğrenci hayatını kaybetti
Maraş’ta tekerleği patlayan öğrenci servisinin elektrik direğine çarpması sonucu bir öğrenci hayatını kaybetti, bir öğrenci yaralandı.
Fotoğraf: DHA
Maraş’ta, tekerleği patlayan öğrenci servisinin elektrik direğine çarpması sonucu bir öğrenci öldü, biri de hafif yaralandı.
Anadolu Ajansında yer alan habere göre, 60 yaşındaki Cuma Demir idaresindeki, Kürtül İlköğretim Okulu öğrencilerini taşıyan servis minibüsü, merkez Onikişubat ilçesi İsmailli Mahallesi girişinde sağ ön tekerleğinin patlaması sonucu elektrik direğine çarptı.
Kazada minibüsteki öğrencilerden 12 yaşındaki Rafet Demir olay yerinde hayatını kaybetti.
Hafif yaralanan öğrenci de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. (HABER MERKEZİ)
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