Erdoğan’ın korumalarının dövdüğü avukata, 'hakaret' davası açılmayacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın nikah şahitliği yaptığı Demirören-Kalyoncu ailelerinin düğünü sırasında Cumhurbaşkanının korumaları tarafından feci şekilde darbedilen ve hakkında soruşturma başlatılan Avukat Sertuğ Sürenoğlu'ya verilen ev hapsi kaldırıldı, hakkında açılan dosya da kapatıldı.

EV HAPSİ KALDIRILDI

Sürenoğlu, 13 Nisan’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı, Demirören-Kalyoncu ailelerinin Çırağan Sarayı’ndaki düğünü esansında Çırağan Caddesi’nin trafiğe kapatılmasına “Bir düğün için bu yapılır mı?" diyerek eleştirdi. Bu sırada Avukat Sertuğ Sürenoğlu, Cumhurbaşkanı korumaları tarafından gözaltına alındı ve işkenceye maruz bırakıldı. Sürenoğlu, kendisine zorla imzalatılan bir tutanakla, “Cumhurbaşkanı'na hakaret” iddiasından adliyeye sevkedildi ve hakim kararıyla da ev hapsine alındı. 14 Nisan'dan bu yana ev hapsinde tutulan Sürenoğlu'nun ev hapsi kararı hakimlik kararıyla kaldırıldı. Gerekçede, uygulanan adli kontrolün süresi ve kapsamı, Sürenoğlu’nun avukatının verdiği dilekçe, video çözümüne ilişkin uzman raporu, dosyaya sunulan bilirkişi raporu ile tüm delillerin toplanmış olması gösterildi.

HAKKINDA AÇILAN DAVA DA KALKTI

Ayrıca, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından yapılan açıklamaya göre de Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanına hakaret suçuyla ilgili soruşturmaya izin vermedi. Dosya tamamen kapatıldı.

Sürenoğlu kararla ilgili, "İkinci müjdeli haberi de Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu'ndan aldım. Birlik Başkanımın bana söylediği kadarıyla Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçuyla ilgili soruşturma izni vermemiş. Dosyanın tamamen kapatıldığı haberi de benim için çok mutlu bir haber oldu. Bu konuda bana başından bu yana destek olan, soruşturma sürecinde evime kadar gelip beni ziyaret eden Metin Feyzioğlu ile bana destek veren tüm meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

"İSTİKLAL'DE YÜRÜYÜP, VAPURDA MARTILARA SİMİT ATACAĞIM"

14 Nisan'dan bu yana ev hapsinde olan ve dışarı çıkamayan Sürenoğlu, dışarıda ilk olarak ne yapmayı düşündüğüne ilişkin olarak da, "Çok değişik bir duygu. Önce İstiklal'e çıkacağım. Zaten evimin yanında. Yolda yürümeyi düşünüyorum. Sonra vapura binmeyi ve martılara simit atmayı düşünüyorum" diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

Erdoğan'ın korumaları, Demirören-Kalyoncu düğününde avukatı darbetti