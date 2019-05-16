"Dilek Dayar davasında etkin soruşturma yapılsın"

Dilek Dayar Dava İzleme Komisyonu, 26 Temmuz 2018 tarihinde İstanbul Sirkeci Postanesinde yaşanan iş cinayeti sonucu Dilek Dayar’ın hayatını kaybetmesiyle ilgili verilen takipsizlik kararına ilişkin İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesinde basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına Dilek Dayar’ın abisi Sedat Dayar, ailenin avukatı Sevgi Evren, Dev Yapı-İş Başkanı Özgür Karabulut, İnşaat-İş Temsilcisi Deniz Gider katıldı. Basın toplantısının düzenlendiği salona, "Dilek Dayar için adalet" yazılı pankart asıldı.

Burada ilk olarak ailenin avukatı Sevgi Evren hukuki sürece ilişkin bilgi verdi. Yaşananın bir iş cinayeti olduğunu ilk günden beri altını çizdiklerini söyleyen Evren, “Son dönemde toplumun her kesimi açısından hukukun keyfileşmesi üzerine adalet, hepimizin bir ihtiyacı haline geldi. Sürekli bir adalet arayışı içindeyiz. Bu dava da bu toplumsal hak arayışının bir parçası haline geldi” dedi.

"TAKİPSİZLİK KARARINDAN BİR AN EVVEL DÖNÜLMELİ"

“Olaydan sonra başlatılan soruşturmada ne Karacan Grup ne de PTT veya devletin başka bir kamu kurumu kapsama alınmadı” diyen Avukat Sevgi Evren, “Çok kısa bir süre sonra tutuklanmış olan şüpheli, alınan bilirkişi raporunda tali kusurlu bulunarak serbest bırakıldı. Serbest bırakmaya yapılan itirazlara olumlu yanıt verilmedi ve aynı raporla asli kusurlu bulunan şüphelinin tutuklanması talebimiz de kabul edilmedi. Tüm bu ihlaleler üzerine Karacan Grup Şirketi ve PTT yetkilileri hakkında yaptığımız şikayette ise bir arpa boyu yol gidilemeden PTT yetkilileri Selahattin Ekici (İstanbul PTT Başmüdürü) ve Kenan Bozgeyik (Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürü) hakkında takipsizlik kararı verildi. Bugün burada tüm delillere ve yasalara rağmen etkin bir soruşturma yürütmeyen savcılığa ve verdiği takipsizlik kararına karşı kamu vicdanına seslenmek için toplandık. Devletin iş cinayetlerinde topyekün olarak memurlarını ve kadrolarını koruma-kollama-aklama çalışmasına müsaade etmeyeceğimizi söylemek için toplandık. Savcılık ki, şikayet dilekçemizde toplanmasını talep ettiğimiz hiçbir delili toplamadan ve daha alt-işveren asıl işveren ilişkisini dahi doğru değerlendirmeyen bir bilirkişi raporuna dayanarak PTT’yi sorumsuz görerek takipsizlik vermiştir. Bu karar hukuki olmadığı gibi iş cinayetlerine karşı yürütülen cezasızlık politikasının da bir sonucudur” değerlendirmesinde bulundu.

Fotoğraf: Dilek Dayar/Facebook

Avukat Sevgi Evren, “Ancak bu cinayette hayatını kaybeden kızımız, kardeşimiz arkadaşımız Dilek bizim ailemizden biri olmakla beraber bu ülkedeki kayıtlı çalışan 20 milyon ve sayısız kayıtsız işçiyi temsil etmektedir. Soruşturma makamlarının görevi, göz göre göre yaşanan bu iş cinayetinde, gereken tedbirleri almayan, usulüne uygun şekilde iskeleyi kurmayan, denetlemeyen, alınmış tedbirlerin yeterliğini denetlemeyen, çalışma ilke ve koşullarını denetlemeyen kamu kurum, kişi ve yetkililerini belirleyip yargılanmasını sağlamaktır. Adım Restorasyon Şirketi sahibi ve yetkilileri, çalışma sırasında gereken tedbirleri almadıkları için tabii ki sorumludur. Karacan Grup Şirketi, iskeleyi usulüne uygun olarak kurmadığı, denetlemediği ve düzeltmediği için tabii ki sorumludur. Dilek’in ölümüne sebebiyet veren olayda şikayet edilen PTT A.Ş Baş Müdürü ve PTT A.Ş Genel Müdürü, kazaya sebep olunan işin sahibi ve ihale edenleridir. T.C.POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş. işin ihale edilmesiyle başlayıp Dilek’in ölümüne kadar giden her süreçten asli olarak sorumludur ve kusurludur. Etkin bir soruşturma yapma görevi ise savcılıktadır. Ancak takipsizlik verilen bu soruşturma öylesine üstünden atlanarak yürütülmektedir ki yukarıda belirtilen sorumlulukları kapsamında Yapı Kontrol Müdürlüğü ile Yapı ve Statik Müdürlüğünün ihale alım süreci ve sonrasına ilişkin hiçbir sözleşme, komisyon raporu, iş denetim raporu, uygulama ve detay projeleri getirilmemiş, yürütümü başlayan işte belirlenen olumsuzlukların giderilmesi için bir şeyler yapılıp yapılmadığı dahi tespit edilmemiştir. Yasak savma babında alınan ifadelerden sonra verilen takipsizlik kararını kabul etmek mümkün değildir. Bu takipsizlik kararından bir an evvel dönülmeli ve etkin bir soruşturma yürütülmelidir. Kazanın asıl sebebi ise kurulu bulunan iskelenin yasa ve yönetmeliklere uygun bir biçimde kurulmamış ve bunun denetlenmemiş olmasıdır” dedi.

"BİZİM MÜCADELEMİZİN SEBEBİ BAŞKA DİLEKLER ÖLMESİN"

Evren’in ardından Dilek Dayar’ın ağabeyi Sedat Dayar konuştu. “Yaramız büyük” diye söze başlayan ağabey Dayar, “Bu konuyu konuşurken içimizde bir ağrı var. Dilek her şeyden önce bir insandı. İnsana verilmesi gereken değer bu ülkede verilmiyor. İnsan olarak değerlendiriyorum. Kız kardeşim üniversiteden mezun olduktan 1 buçuk yıl sonra mesleğini yapmak istedi ve 7 aylık çalışma süresinin ardından hayatını kaybetti. Ben müteahhit olduğum için yaşanan kazaya ilişkin her şeyi adım adım inceledim. Kaza olmuş olabilir, bir kaza sonrasında insan ölebilir ama söz konusu ihmal ve dikkatsizlikler, yapılması gereken şeylerin yapılmaması, küçük maliyetlerden kaçıp bir hayatın alınması söz konusu. Bunlar bir insan hayatından çok daha ucuz şeyler. Tarihi binalarda kurulan iskeleler, girintili-çıkıntılı olması lazım. Hayat kurtaracak kemerin boydan atılması gerekirken yatay atılması” dedi.

Karacan Grup tarafından kurulan iskelenin hatalı kurulmasına ve Adım restorasyon şirketinin bu konuda uyarıda bulunmasına rağmen hiçbir önlem almadığını söyleyen Sedat Dayar, “İskelenin maliyeti Karacan Gruba çok fazla geldiğinden Karacan Grup iskeleyi kendi kurmak istemiş. Bunu Adım Restorasyondaki çalışanlar da doğruladı. İskelenin hatalı kurulduğunu bile bile o iskelenin üzerine çıkıp çalışılmış. Dilek, 140 santimetre mesafeden düştü. Bugün, iskele kurulma şartında bu mesafe 35 santimetre. Bu yere dair bilirkişi raporunda trajikomik ifadeler kullandılar. Bunun bir kaza olması için gerekli bütün önlemlerin alınmış olması gerek, bu bir kaza değil. Bu, bir grubun basit maliyetlerden kaçması sonucu benim kardeşimin kaybıdır” diye konuştu.

Dayar son olarak şunları söyledi: Benim en ufak kız kardeşimdi. Benim içim yanıyor. Adalet denen mekanizma var ama bizden yana bir kelime yok. Bahsettiğimiz ülkede insan hayatı çok ucuz. Bizim mücadelemizin sebebi başka Dilekler ölmesin, adalet yerini bulsun.

"SORUMLULARIN YARGILANMASI İÇİN MÜCADELEMİZİ BÜYÜTECEĞİZ"

Daha sonra DİSK Dev Yapı İş Sendikası Genel Başkanı Özgür Karabulut söz aldı. Karabulut, iş cinayetlerine yönelik cezasızlığın bir devlet politikası haline geldiğini vurguladı. Karabulut, “Dilek Dayar davası aslında diğer iş cinayeti davalarından farklı değil. Her gün onlarca işçi kardeşimiz iş cinayetlerinde yaşamını yitiriyor. Dilek’in ölümü ailenin sosyal medyada yaptığı çağrıyla duyuldu. Olay yaşandığında orada bir ulusal basın kanalı var ve bunda bir haber değeri bile görmüyor. İşverenler, patronlar korunuyor. Dava süreçleri hasıraltı edilerek uzatılıyor. Biz bunu Torunlar’da gördük. Orada bizzat Emlak Konut sorumluydu ve takipsizlik kararı verilmişti. 3’üncü havalimanı şantiyesinde direkt sorumluluk devlet kurumlarında olmasına rağmen dava süreçlerinde bunlar dahil edilmiyor. Bu davayı sahiplenerek o şantiyeyi durdurduk. Başka iş cinayetlerinin yaşanmasının önüne geçtik. Bu yetmez ama gerçek sorumluların yargılanması için de kamuoyu oluşturarak, hukuki mücadelemizi yürüteceğiz. Gencecik bir kadın arkadaşımızın hayatı elinden alındı. Bunun sorumlularından hesap sormak da boynumuzun borcudur. PTT hakkında verilen bir takipsizlik kararı var. Bu kararı tersine çevirmek ve oradaki sorumluların yargılanması için de mücadelemizi büyüteceğiz” diye konuştu.

İnşaat İş Temsilcisi Deniz Gider ise, “Dilek Dayar, iş cinayetinde yaşamını yitirdi. Birçok inşaat işçisinin, tarım işçisinin, fabrika işçisinin iş cinayetlerine kurban edildiği bir ülkedeyiz. Hiçbir iş güvenliği yok” dedi ve bu tür cinayetlerdeki cezasızlığa işaret etti. Gider, iş cinayetlerinde yaşamını yitiren işçilerin, ailelerinin ve demokratik kitle örgütlerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı. (İstanbul/EVRENSEL)

Sirkeci'de PTT binasının restorasyonunda iş cinayeti