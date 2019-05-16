Devrilen traktörün altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, araziyi sürerken traktörünün devrilmesi sonucu altında kalan çiftçi Abdullah Aydın yaşamını yitirdi.

DHA'nın aktardığına göre saat 07.00 sıralarında, kırsal Malgaçemir Mahallesi'nde çiftçi Abdullah Aydın, tarlayı sürmek için araziye çalışmaya gitti. Çalışırken traktörün direksiyon hakimiyetini yitiren Aydın, aracın devrilmesi sonucu altında kaldı.

Vatandaşların sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Aydın'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Aydın'ın cansız bedeni, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin aylık olarak açıkladığı iş cinayeti raporlarına göre:

2014’te en az 1886 işçi hayatını kaybetti

2015'te en az 1730 işçi hayatını kaybetti

2016’da en az 1970 işçi hayatını kaybetti

2017’de en az 2006 işçi hayatını kaybetti

2018’de en az 1923 işçi hayatını kaybetti

(İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)

Nisan ayında en az 145 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti