İzmit Belediyesinde TİS yetkisi Tüm Bel-Sen’in

Tüm Bel-Sen, İzmit Belediyesinde toplu sözleşme yetkisi aldı. Yaklaşık 220 memurun çalıştığı İzmit Belediyesi’nde 31 Mart seçimlerinde yarışı CHP’li Fatma Kaplan Hürriyet kazanmıştı. 3 dönemdir Kocaeli’nin bütün ilçelerinde belediyeleri alan AKP son seçimde sadece İzmit’i kaybetmişti.

Tüm Bel-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Karakuş tarafından yapılan açıklamada, “Bizler bundan sonra Bem-Bir-Sen üyesi emekçi dostlarımız ve işçi arkadaşlarımız dâhil olmak üzere, İzmit Belediyemizde tüm çalışanların sorunları ve çalışma barışı için ortak çaba göstermeye hazırız” denildi.

Tüm Bel-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Karakuş imzalı yapılan açıklamanın detayları şöyle:

“Tüm Bel-Sen Kocaeli Şubemiz, 2019 yılı yetki tespit döneminde İzmit Belediyemizde 15 Mayıs yetki tutanağına istinaden ‘Yetkili Sendika’ olmuştur. Sorumluluğumuzu daha da yükselten bu görev ve yetki dolayısı ile Tüm Bel-Sen ailemizi yetkili kılan tüm emekçi dostlarımıza teşekkür ediyoruz.

Bizler bundan sonra Bem-Bir-Sen üyesi emekçi dostlarımız ve işçi arkadaşlarımız dâhil olmak üzere, İzmit Belediyemizde tüm çalışanların sorunları ve çalışma barışı için ortak çaba göstermeye hazırız. Hak mücadelemiz, sofralarımız, geleceğimiz, kentimiz ve İzmit’imiz için her şeyin daha güzel olması için, daha başarılı yerel yönetim hizmetleri üretimi için yüksek bir çaba göstereceğiz.” (Kocaeli/EVRENSEL)