HDP Milletvekili Temel, Elazığ Cezaevindeki işkence iddialarını sordu

HDP Milletvekili Tayip Temel, Elazığ Cezaevinde bulunan tutuklulara işkence yapıldığı iddialarına ilişkin soru önergesi verdi.

HDP Van Milletvekili Tayip Temel, Elazığ 2 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde işkence iddialarına ilişkin Adalet Bakanı Abdühamit Gül’ün yanıtlaması için Meclise soru önergesi verdi.

MÜDÜR HAKKINDA İŞKENCE VE YOLSUZLUK İDDİALARI VAR

Tayip Temel, soru önergesinde Elazığ 2 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde 2. müdür olarak göreve başlayan Ercan İnceler’in tutuklulara sistematik olarak işkence yaptığını, tutukluların şikayetçi olmasına rağmen Ercan İnceler hakkında herhangi bir soruşturmanın da açılmadığını belirtti. Temel, önergede İnceler hakkında yolsuzluk iddialarının da olduğunu ekliyor.

Tayip Temel Adalet Bakanı Gül'ün yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

Bakanlığınızca Ercan İnceler adlı şahıs hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmamasının gerekçesi nedir? Söz konusu şahıs hakkında yasal işlem ne zaman başlatılacaktır?

Ercan İnceler adlı şahsın Şakran Cezaevinden Elazığ 2 No’lu Cezaevine kurum müdürü olarak gönderilmesinin gerekçesi nedir? “İşkenceci” olarak bilindiği iddia edilen ve adı yolsuzluk iddiaları ile anılan bir şahsın hâlâ görev yapmasının hukuki dayanağı nedir?

Cezaevi yönetimlerinin kendi inisiyatifleri ile talimat vermeleri bilginiz dahilinde midir?

Elazığ 2 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde insan hakları ihlallerini önlemek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla denetim yapılmakta mıdır? Söz konusu cezaevinde en son ne zaman denetim yapılmıştır?

( Van/EVRENSEL)

Şırnak Cezaevi raporu: Açlık grevindeki grubun durumu kötüye gidiyor