BEKEV'li kadınlar çocuk istismarına karşı panelde buluştu

Buca Evka1 Kadın Kültür ve Dayanışma Evi Derneği (BEKEV) çocuk istismarı ve madde bağımlılığına karşı ebeveynlerin bilinçlendirilmesi için panel düzenledi. Dernek binasında düzenlenen panele Özel Eğitim Uzmanı Fidan Güneş Gürgör Kılıç ve Psikodramatist Şükran Yavuz katıldı.

Panelde ilk olarak konuşan Fidan Güneş Gürgör Kılıç, çocuk istismarına karşı önleyici ve koruyucu önlemler alınmasının altını çizerek, okulda çocuklara cinsel eğitim ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili dersler verilmesi gerektiğini söyledi. Kılıç, ailelerin çocuklarına bedensel farkındalıkları ile ilgili bilgilendirmesi gerektiğini ve çocuğun anlattıklarına güvenilmesi gerektiğini belirtti.

Adalet mekanizmalarının çocuğun yararına düzenlenmesi gerektiğe vurgu yapan Kılıç, "Ülkemizde adalet mekanizmaları ne yazık ki doğru çalışmıyor. İstismarı önleyici tedbirler alınmıyor. Bu sebeple çocuklarımıza ve geleceklerine sahip çıkmak için biz kadınların daha bilinçli olması gerek. Kadınların örgütlenmesi gerek" dedi.

Psikodramatist olan ve aynı zamanda ÇEMATEM de çalıştığını belirten Şükran Yavuz ise, ergenliğin zor bir süreç olduğunu ve bu süreç ile ilgili çocukların bilgilendirilmesi gerektiğini belirterek, madde kullanımının bu dönemde çevresel faktörler nedeniyle tehlike oluşturduğunu söyledi. Madde kullanımı olan çocuk ve gençlerin çoğunda fiziksel veya cinsel istismar olaylarının görüldüğünü ifade eden Yavuz, madde kullanımın önlenmesinde ebeveynlerin büyük önemi olduğunu söyledi. Çocukken kurulan iletişimin ergenlik döneminde de sağlıklı ilerlemesi gerektiğini ifade eden Yavuz, çocukların da birey olduğunu unutmaması gerektiğini söyledi. (İzmir/EVRENSEL)