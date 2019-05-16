Çavuşoğlu: S-400'ler NATO sistemlerine entegre edilmeyecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Letonya Dışişleri Bakanı Edgards Rinkevics ortak basın toplantısı düzenledi.

Letonya'nın başkenti Riga'ya mevkidaşı Rinkevics'in daveti üzerine resmi ziyaret gerçekleştiren Çavuşoğlu, S-400 hava savunma sistemi ve Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler konusunda mesajlar verdi.

AB ÜYELİĞİ: SİYASİ ENGEL İSTEMİYORUZ

Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Rinkevics ile yaptığı görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra AB, Avrupa Konseyi ve Karadeniz'in güvenliği gibi konuların gündeme geldiğini belirtti.

Çavuşoğlu ayrıca Suriye'deki durum başta olmak üzere bölgedeki son gelişmelerle ilgili Rinkevics'i bilgilendirdiğini ifade ederek NATO'ya üye iki ülke olarak bölgenin güvenliği için Türkiye ve Letonya'nın birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Öte yandan Çavuşoğlu, Türkiye ve Letonya'nın Avrupa Konseyine üye iki ülke olduğunu ve Avrupa'nın değerlerine katkıda bulunmak için çalışacaklarını dile getirdi.

AB'nin yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve hoşgörüsüzlük gibi ciddi sınamalarla karşı karşıya olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Avrupa'nın temel değerleri yerine, "aşırı sağ ya da aşırı sol ideolojinin Avrupa politikasına egemen olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin AB üyeliğine ilişkin şunları söyledi:

"Letonya'nın ve mevkidaşım Rinkevics'in Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğine verdiği destek için teşekkür etmek istiyorum. Reform önceliği ajandamızda. Reform Eylem Grubu yakın zamanda toplandı. Ciddi reform paketleri yolda. Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ile bu konuda birlikte çalışıyoruz."

Çavuşoğlu, öte yandan bazı AB üyesi ülkelerin her durumda Türkiye'nin üyeliğine karşı olduğunu savunarak "Bunun Türkiye'nin yerine getirmesi gereken yükümlülüklerle alakası yok. İlişkilerimizin en iyi olduğu zamanlarda bile bu ülkeler Türkiye'nin üyeliğine farklı nedenlerle karşı çıkmaya devam ediyordu çünkü Türkiye ile güç paylaşmak istemiyorlardı." ifadelerini kullandı.

Üyelik yolunda fasılların açılıp kapanmaları için belli kıstasların bulunduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Türkiye'nin fasılların açılıp kapanması için gerekli kıstasları karşılamaya hazır olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin AB'ye üyeliğini istemeyen ülkelerin Türkiye'nin Birliğe ve kıtaya göçmen sorunu gibi belli konularda önemli ölçüde katkı sağladığını kabul ettiğine dikkati çekerek "Bizim katılım sürecimizde herhangi siyasi bir engel istemiyoruz. Katılım, teknik bir meseleyse, teknik kriterleri karşılamaya hazırız." dedi.

S-400 ALIMI

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin bir soruya bunun Türkiye'nin seçimi olmadığını, hava savunma sistemlerine acil ihtiyacı olduğu için bunları, en iyi teklifi veren Rusya'dan aldıklarını kaydetti.

Bu sistemleri daha önceden Batılı müttefiklerinden almak istediklerini ancak son 10 yıldır alamadıklarını anlatan Çavuşoğlu, "NATO Genel Sekreteri ve Yardımcısı herhangi üye ülkenin savunma sistemlerini istedikleri ülkeden alma hakkına sahip olduğunu açıkça söyledi." diye konuştu.

Çavuşoğlu, ABD'nin S-400'lerin, F-35 ve diğer NATO sistemlerine tehdit olabileceği açıklamalarına yönelik şunları kaydetti:

"Öncelikle bu sistemlerin tamamıyla kendi kontrolümüzde olacağını ve NATO sistemlerine dahil edilmeyeceğini söyledik. ABD'lilerin iddiaları doğru olsaydı, bu durumda, Suriye'de, Baltık bölgesinde ve kuzeyde, S-400'ler çoktan F-35 teknolojisine ulaşmış olurdu. Çünkü Suriye'de Rusya'nın tam kontrolü atında S-400'ler bulunuyor. ABD ve İsrail F-35'leri çoktan bunların etrafında uçuyor. Norveç'te sınırın hemen ötesinde S-400 bataryaları var ve etrafında Norveç F-35'leri var. Yani bu iddialar doğru olsaydı, çoktan gerçek olurdu."

Bunun değerlendirmesini teknik uzmanların yapması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, bu kapsamda ABD ve NATO'ya ortak bir çalışma grubu kurulması teklifinde bulunduklarını söyledi.

TÜRKİYE-LETONYA İLİŞKİLERİ

Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki ilişkilerde ekonominin önem arz ettiğini söyleyerek Türkiye ve Letonya arasındaki ticaret hacminin ve yatırımların artırılması gerektiğini söyledi.

Çok sayıda Türk şirketinin Letonya'da faaliyet gösterdiğini söyleyen Çavuşoğlu, Letonya'nın ve Letonya hükümetinin bu şirketlere verdiği destek için teşekkür etti.

Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki ilişkilerde kültürel iş birliğinin de önemli olduğunu belirterek Letonya'daki farklı üniversitelerde Türkçe öğretildiğini ve Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) aktif olduğunu kaydetti.

Letonya'dan Türkiye'ye çok sayıda turistin geldiğini belirten Çavuşoğlu, Antalya ve Alanya'da Letonya'nın iki fahri konsolosluğu olduğunu ve yakın zamanda 6. fahri konsolosluğun İzmir'de açılacağını bildirdi. (Riga/AA)

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