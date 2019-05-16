16 Mayıs 2019 15:02

Çavuşoğlu: S-400'ler NATO sistemlerine entegre edilmeyecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya'da S-400 hava savunma sistemine dair bir soruya verdiği yanıtta "Sistem tamamen kontrolümüzde olacak" dedi.

Çavuşoğlu: S-400'ler NATO sistemlerine entegre edilmeyecek

Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

    • Paylaş

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Letonya Dışişleri Bakanı Edgards Rinkevics ortak basın toplantısı düzenledi.

    Letonya'nın başkenti Riga'ya mevkidaşı Rinkevics'in daveti üzerine resmi ziyaret gerçekleştiren Çavuşoğlu, S-400 hava savunma sistemi ve Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler konusunda mesajlar verdi.

    AB ÜYELİĞİ: SİYASİ ENGEL İSTEMİYORUZ

    Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Rinkevics ile yaptığı görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra AB, Avrupa Konseyi ve Karadeniz'in güvenliği gibi konuların gündeme geldiğini belirtti.

    Çavuşoğlu ayrıca Suriye'deki durum başta olmak üzere bölgedeki son gelişmelerle ilgili Rinkevics'i bilgilendirdiğini ifade ederek NATO'ya üye iki ülke olarak bölgenin güvenliği için Türkiye ve Letonya'nın birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

    Öte yandan Çavuşoğlu, Türkiye ve Letonya'nın Avrupa Konseyine üye iki ülke olduğunu ve Avrupa'nın değerlerine katkıda bulunmak için çalışacaklarını dile getirdi.

    AB'nin yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve hoşgörüsüzlük gibi ciddi sınamalarla karşı karşıya olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Avrupa'nın temel değerleri yerine, "aşırı sağ ya da aşırı sol ideolojinin Avrupa politikasına egemen olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

    Çavuşoğlu, Türkiye'nin AB üyeliğine ilişkin şunları söyledi:

    "Letonya'nın ve mevkidaşım Rinkevics'in Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğine verdiği destek için teşekkür etmek istiyorum. Reform önceliği ajandamızda. Reform Eylem Grubu yakın zamanda toplandı. Ciddi reform paketleri yolda. Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ile bu konuda birlikte çalışıyoruz."

    Çavuşoğlu, öte yandan bazı AB üyesi ülkelerin her durumda Türkiye'nin üyeliğine karşı olduğunu savunarak "Bunun Türkiye'nin yerine getirmesi gereken yükümlülüklerle alakası yok. İlişkilerimizin en iyi olduğu zamanlarda bile bu ülkeler Türkiye'nin üyeliğine farklı nedenlerle karşı çıkmaya devam ediyordu çünkü Türkiye ile güç paylaşmak istemiyorlardı." ifadelerini kullandı.

    Üyelik yolunda fasılların açılıp kapanmaları için belli kıstasların bulunduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Türkiye'nin fasılların açılıp kapanması için gerekli kıstasları karşılamaya hazır olduğunu söyledi.

    Çavuşoğlu, Türkiye'nin AB'ye üyeliğini istemeyen ülkelerin Türkiye'nin Birliğe ve kıtaya göçmen sorunu gibi belli konularda önemli ölçüde katkı sağladığını kabul ettiğine dikkati çekerek "Bizim katılım sürecimizde herhangi siyasi bir engel istemiyoruz. Katılım, teknik bir meseleyse, teknik kriterleri karşılamaya hazırız." dedi.

    S-400 ALIMI

    Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin bir soruya bunun Türkiye'nin seçimi olmadığını, hava savunma sistemlerine acil ihtiyacı olduğu için bunları, en iyi teklifi veren Rusya'dan aldıklarını kaydetti.

    Bu sistemleri daha önceden Batılı müttefiklerinden almak istediklerini ancak son 10 yıldır alamadıklarını anlatan Çavuşoğlu, "NATO Genel Sekreteri ve Yardımcısı herhangi üye ülkenin savunma sistemlerini istedikleri ülkeden alma hakkına sahip olduğunu açıkça söyledi." diye konuştu.

    Çavuşoğlu, ABD'nin S-400'lerin, F-35 ve diğer NATO sistemlerine tehdit olabileceği açıklamalarına yönelik şunları kaydetti:

    "Öncelikle bu sistemlerin tamamıyla kendi kontrolümüzde olacağını ve NATO sistemlerine dahil edilmeyeceğini söyledik. ABD'lilerin iddiaları doğru olsaydı, bu durumda, Suriye'de, Baltık bölgesinde ve kuzeyde, S-400'ler çoktan F-35 teknolojisine ulaşmış olurdu. Çünkü Suriye'de Rusya'nın tam kontrolü atında S-400'ler bulunuyor. ABD ve İsrail F-35'leri çoktan bunların etrafında uçuyor. Norveç'te sınırın hemen ötesinde S-400 bataryaları var ve etrafında Norveç F-35'leri var. Yani bu iddialar doğru olsaydı, çoktan gerçek olurdu."

    Bunun değerlendirmesini teknik uzmanların yapması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, bu kapsamda ABD ve NATO'ya ortak bir çalışma grubu kurulması teklifinde bulunduklarını söyledi.

    TÜRKİYE-LETONYA İLİŞKİLERİ

    Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki ilişkilerde ekonominin önem arz ettiğini söyleyerek Türkiye ve Letonya arasındaki ticaret hacminin ve yatırımların artırılması gerektiğini söyledi.

    Çok sayıda Türk şirketinin Letonya'da faaliyet gösterdiğini söyleyen Çavuşoğlu, Letonya'nın ve Letonya hükümetinin bu şirketlere verdiği destek için teşekkür etti.

    Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki ilişkilerde kültürel iş birliğinin de önemli olduğunu belirterek Letonya'daki farklı üniversitelerde Türkçe öğretildiğini ve Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) aktif olduğunu kaydetti.

    Letonya'dan Türkiye'ye çok sayıda turistin geldiğini belirten Çavuşoğlu, Antalya ve Alanya'da Letonya'nın iki fahri konsolosluğu olduğunu ve yakın zamanda 6. fahri konsolosluğun İzmir'de açılacağını bildirdi. (Riga/AA)

    NATO Sekreteri Stoltenberg’den ziyareti öncesi S-400 açıklaması

    NATO Sekreteri Stoltenberg’den ziyareti öncesi S-400 açıklaması

    Akademisyen Keleşoğlu: Patriotlar alınırsa, S-400’lerden vazgeçilir

    Akademisyen Keleşoğlu: Patriotlar alınırsa, S-400’lerden vazgeçilir

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Yaş çay taban alım fiyatı 2,90 TL, destekleme primi 13 kuruş (2019)
    SONRAKİ HABER

    BEKEV'li kadınlar çocuk istismarına karşı panelde buluştu
    YAZARLAR
    Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    Böylesi hiç görülmedi, işsizlik 5 milyona yol alıyor! Bütün krizlerden beter!

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Kılıçdaroğlu'yu dinlerken… Halk nerede, CHP nerede?

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Yanı başımızda kaynayan İdlib

     A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    "Gider mi?"

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Tünelin sonundaki ışık

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Ayşe öğretmen kararının açtığı yoldan yürümek

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Ben 'Yok'um

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Dolandırıcılık organizasyonu!..
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Erdoğan’ın korumalarının dövdüğü avukata, 'hakaret' davası açılmayacak
    Erdoğan’ın korumalarının dövdüğü avukata, 'hakaret' davası açılmayacak

    Erdoğan’ın korumalarının darbettiği ve hakkında soruşturma başlatılan Avukat Sertuğ Sürenoğlu'ya "Cumhurbaşkanına hakaret" davası açılmayacak.

    GÜNCELLENDİ
    2019 çay alım fiyatı açıklandı, üretici "fiyat maliyetin altında" dedi
    2019 çay alım fiyatı açıklandı, üretici "fiyat maliyetin altında" dedi

    Yaş çay taban fiyatı 2,90 lira olarak açıklandı. Çay üreticileri ise açıklanan fiyatın maliyeti dahi karşılamayacağını dile getirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Bakan Abdulhamit Gül: Öcalan'la görüşme yasağı kaldırıldı
    Bakan Abdulhamit Gül: Öcalan'la görüşme yasağı kaldırıldı

    Adalet Bakanı Gül: Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesine ilişkin yasak kararları kaldırıldı ve görüşme imkanı getirildi.

    Reina saldırganının eşi ve birlikte yaşadığı kadın tahliye edildi
    Reina saldırganının eşi ve birlikte yaşadığı kadın tahliye edildi

    39 kişinin hayatını kaybettiği Reina Katliamına ilişkin davada tutuklu bulunan saldırganın eşi ve birlikte yaşadığı kadın tahliye edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Adana Valiliği: Prof. Dr. Haluk Savaş'a pasaport verilecek
    Adana Valiliği: Prof. Dr. Haluk Savaş'a pasaport verilecek

    Adana Valiliği, yurt dışında kanser tedavisi olmak isteyen Prof. Haluk Savaş için pasaport düzenleneceğini duyurdu.

    Yargıtay Nevin Yıldırım kararını 23 Mayıs'ta açıklayacak
    Yargıtay Nevin Yıldırım kararını 23 Mayıs'ta açıklayacak

    Yargıtay tecavüz, şiddet ve şantaj uygulayan Nurettin Gider'i öldürdüğü için müebbet hapis cezası alan Nevin Yıldırım kararını 23 Mayıs'ta açıklayacak

    Çavuşoğlu: S-400'ler NATO sistemlerine entegre edilmeyecek
    Çavuşoğlu: S-400'ler NATO sistemlerine entegre edilmeyecek

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya'da S-400 hava savunma sistemine dair bir soruya verdiği yanıtta "Sistem tamamen kontrolümüzde olacak" dedi.

    Eğitim Sen: MEB, tatil programı dışındaki sorunları görmezden gelmiş
    Eğitim Sen: MEB, tatil programı dışındaki sorunları görmezden gelmiş

    Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, MEB'in açıkladığı yaz tatili programını eleştirdi, diğer sorunların görmezden gelindiğini belirtti.

    Galatasaray-Başakşehir maçını Cüneyt Çakır yönetecek
    Galatasaray-Başakşehir maçını Cüneyt Çakır yönetecek
    Arjen Arî Şiir ödülü Murat Oruç’a verildi
    Arjen Arî Şiir ödülü Murat Oruç’a verildi
    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | Konferans finallerinde son durum
    NBA Play-Off | Konferans finallerinde son durum
    Ahmet Dalyanoğlu Ortaokulu’nda kitap festivalinin 7'ncisi düzenlendi
    Ahmet Dalyanoğlu Ortaokulu’nda kitap festivalinin 7'ncisi düzenlendi
    Game of Thrones'un 8. sezonunun yeniden çekilmesi için imza kampanyası
    Game of Thrones'un 8. sezonunun yeniden çekilmesi için imza kampanyası
    GÜNCELLENDİ
    2018-2019 Türkiye Kupası Şampiyonu Galatasaray
    2018-2019 Türkiye Kupası Şampiyonu Galatasaray
    Ekrem İmamoğlu'dan "FETÖ" çıkışı: İfade ver diyen bakanlar kimlerdir!
    Ekrem İmamoğlu'dan "FETÖ" çıkışı: İfade ver diyen bakanlar kimlerdir!

    Ekrem İmamoğlu, FETÖ sanığının hakkında ifade vermeye zorlanmasıyla ilgili "'İmamoğlu aleyhine ifade ver' diyen bakanlar kimdir?" diye sordu.

    SES: Mülakata dayalı ve sözleşmeli istihdamından vazgeçilmeli
    SES: Mülakata dayalı ve sözleşmeli istihdamından vazgeçilmeli

    SES, Sağlık Bakanlığının kamu personel alımında sözlü mülakata geçmek istemesine karşı açıklama yaparak tepki gösterdi.

    ODTÜ öğrencilerinden ağaç katliamına neden olacak KYK yurduna tepki
    ODTÜ öğrencilerinden ağaç katliamına neden olacak KYK yurduna tepki

    ODTÜ öğrencileri, kampüs içerisindeki sulak alana yapılan KYK yurdu inşaatına açıklama yaparak tepki gösterdi.

    İzmir Sağlık Platformu: Sağlıkta şiddete karşı acil çözüm istiyoruz
    İzmir Sağlık Platformu: Sağlıkta şiddete karşı acil çözüm istiyoruz

    İzmir Balçova’da bir doktor, muayene ettiği hastasının saldırısına uğradı. Sağlık emekçileri şiddeti protesto etti.

    GÜNCELLENDİ
    Açlık grevleri için eylem yapan annelere polis engeli: 1 gözaltı
    Açlık grevleri için eylem yapan annelere polis engeli: 1 gözaltı

    Diyarbakır’da açlık grevindeki çocukları için eylem yapan annelere polis müdahale etti. Müdahalede 1 anne gözaltına alındı.

    Mardin'de kadınlardan tacizle suçlanan polis kayyuma suç duyurusu
    Mardin'de kadınlardan tacizle suçlanan polis kayyuma suç duyurusu

    Mardin'de Kent AŞ müdürlüğü yapan polis E. U. hakkında cinsel taciz, fuhuş ve görevi kötüye kullanmadan suç duyurusunda bulunuldu.

    İsviçre’de kadınlar şiddete karşı ve eşitlik talebiyle iş bırakıyor
    İsviçre’de kadınlar şiddete karşı ve eşitlik talebiyle iş bırakıyor

    İsviçre'de kadınlar ilki 14 Haziran 1991’de gerçekleşen ve ikincisi 28 yıl aradan sonra 14 Haziran'da yapılacak olan iş bırakma eylemine hazırlanıyor.

    GÜNCELLENDİ
    Büyükelçinin “35 milyon dolar” dediği camiyi Diyanet Vakfı yaptırmış
    Büyükelçinin “35 milyon dolar” dediği camiyi Diyanet Vakfı yaptırmış

    Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat’ın "35 milyon dolara yaptırdık" dediği cami Türkiye Diyanet Vakfı kuruluşu olan KOMAŞ’a yaptırıldı.

    TÜPRAŞ işçilerinden Koç’a: İmza attığınız sözleşmeye uymuyorsunuz
    TÜPRAŞ işçilerinden Koç’a: İmza attığınız sözleşmeye uymuyorsunuz

    TÜPRAŞ işçileri toplu sözleşme sürecinde dayatmalarını sürdüren Koç’a tepkilerini sürdürüyor.

    Suriye ordusu İdlib’in güneyindeki stratejik bölgede hakimiyet sağladı
    Suriye ordusu İdlib’in güneyindeki stratejik bölgede hakimiyet sağladı

    Suriye'de büyük bölümü cihatçıların kontrolünde olan İdlib ve Lazkiye-Hama'nın sınır bölgelerinde çatışmalar sürüyor.

    Ceylan Önkol davasında “aileye tazminat ödenmesi” kararı bozuldu
    Ceylan Önkol davasında “aileye tazminat ödenmesi” kararı bozuldu

    Danıştay, Ceylan Önkol'un ailesine tazminat ödenmesi kararını bozdu. Tazminat davasının “kusursuz sorumluluk” ilkesi kapsamında görülmesine hükmetti.

    GÜNCELLENDİ
    Çarşı grubu liderlerinden Ayhan Güner'e silahlı saldırı
    Çarşı grubu liderlerinden Ayhan Güner'e silahlı saldırı

    Beşiktaş taraftar grubu Çarşı'nın liderlerinden Ayhan Güner, daha önce Alen Markaryan'ı bacağından vuran Harun Dulkara'nın silahlı saldırısına uğradı.

    3600 ek gösterge teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
    3600 ek gösterge teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

    Öğretmen, din görevlisi ve hemşireler gibi devlet memurları için yapılan 3600 ek gösterge yasa teklifi AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

    Brezilya'da öğrenciler ve öğretmenlerden bütçe kesintisi protestosu
    Brezilya'da öğrenciler ve öğretmenlerden bütçe kesintisi protestosu

    Brezilya'da öğrenci ve öğretmenler, hükümetin temel eğitim ve yükseköğretimdeki bütçe kesintilerini birçok şehirde protesto etti.

    Konut satışları Nisan’da yıllık yüzde 18.1 düştü
    Konut satışları Nisan’da yıllık yüzde 18.1 düştü

    Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,1 azalarak 84 bin 403 adete geriledi.

    Samsun’da kadın cinayeti | “Surat yapıyor” dedi, silahla öldürdü
    Samsun’da kadın cinayeti | “Surat yapıyor” dedi, silahla öldürdü

    Samsun’un İlkadım ilçesinde kadın cinayeti yaşandı. Gökhan Erçin, eşi Ayşe Erçin’i “Surat yapıyor” diyerek silahla vurarak öldürdü.