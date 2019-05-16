Galatasaray-Başakşehir maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Süper Lig'in 33. haftasındaki Galatasaray-Başakşehir maçını Cüneyt Çakır yönetecek.
Fotoğraf: Steindy/Wikimedia Commons (CC-BY-SA)
Süper Lig'in 33. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Şampiyonun belirlenebileceği Galatasaray-Başakşehir maçını Cüneyt Çakır yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 33. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:
17 Mayıs Cuma:
20.30 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor: Koray Gençerler
18 Mayıs Cumartesi:
19.00 Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Fırat Aydınus
19 Mayıs Pazar:
16.00 Akhisarspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Bursaspor-Göztepe: Mete Kalkavan
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük
19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
20 Mayıs Pazartesi:
20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe: Suat Arslanboğa
20.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek.
ŞAMPİYONLUK YARIŞI
Süper Lig'de 32. hafta sonunda Galatasaray 66 puanla lider, Başakşehir aynı puanla ikinci sırada. Şampiyonluk şansı devam eden Beşiktaş ise 62 puanla üçüncü.
Galatasaray-Başakşehir maçını kazanan takım ligde şampiyonluğunu ilan edecek. Beraberlik halinde yarış son haftaya kalacak. (SPOR SERVİSİ)