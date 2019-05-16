Mardin'de kadınlardan tacizle suçlanan polis kayyuma suç duyurusu

Mardin Kent AŞ.’ye müdür olarak atanan, cinsel taciz ve kadınları fuhşa zorlamayla suçlanan polis E. U. hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda bulunan kurumlar şöyle: Özgürlük İçin Hukukçular Derneği, Rosa Kadın Derneği, Mardin Şahmaran Kadın Platformu, İnsan Hakları Derneği, Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Danışma Ve Uygulama Merkezi ve HDP Kadın Meclisleri.

CİNSEL TACİZ, FUHUŞ VE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMADAN SUÇ DUYURUSU

Geçtiğimiz günlerde iş vaadiyle kadınları fuhşa sürüklediğine dair ses kayıtları açığa çıkan polis E. U. hakkında cinsel taciz, fuhuş ve görevi kötüye kullanma suçlarını işlemekten suç duyurusunda bulunuldu.

"BİRÇOK KADIN BU MUAMELELERE MARUZ KALDI"

Suç duyurusunda bulunulan kurumlar adına açıklamada bulunan Avukat Jiyan Abdussemedoğlu “Söz konusu kişi bulunduğu makamın kamu gücünü kullanarak, aynı şirketin kadın çalışanına daha iyi bir görev vaadi ile alenen tacizde bulunmuş ve fuhuş yapmaya telkin etmiştir. Ses kayıtlarına yansıyan konuşmalar olayın oldukça çetrefil ve kapsamlı bir kirli örgütlenme olduğunu ve başka birçok kadın çalışanın da bu tür muamelelere maruz kaldığının işaretlerini taşımaktadır” dedi.

Kayyumların işten çıkardığı personelleri ve kapatılan kadın kurumlarını da hatırlatan Abdussemedoğlu, “Bahse konu ses kaydını alan kadın arkadaşımız büyük bir cesaretle uğradığı cinsel saldırıyı ifşa etmiş, bireysel olarak suç duyurusunda bulunmuş ve kovuşturma başlatılmasını sağlamıştır. Ancak polis memuru E. U. ve yandaşları tarafından tehditle geri çektirilmiştir.” dedi.

"ARKADAŞIMIZIN YANINDAYIZ"

Abdussemedoğlu son olarak “Sevgili kadın arkadaşımızın hukuken ve psikolojik olarak yanındayız ve davanın sonunda kadar takipçisi olacağız. E. U. yargı önüne çıkana ve uyguladığı şiddetin cezasını alana kadar davanın peşini bırakmayacağız.” dedi. (Mardin/EVRENSEL)

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