Açlık grevleri için eylem yapan annelere polis engeli: 1 gözaltı

Diyarbakır’da açlık grevlerindeki tutuklu çocuklarına dikkat çekmek için annelerin yaptığı eylem yine polislerce engellendi. Oturma eylemi yapan annelere polis müdahale etti, 1 anne gözaltına alındı.

Koşuyolu Parkı'nda açıklama yapmak isteyen annelere polis izin vermedi. Bunun üzerine anneler Koşuyolu Parkı civarında oturma eylemine başladı. Açlık grevlerine ve ölüm oruçlarına dikkat çekilmek için yapılan eyleme HDP milletvekilleri Saliha Aydeniz ve Remziye Tosun da destek verdi.

Fotoğraf: Evrensel

Polis oturma eylemi sırasında anneleri ablukaya aldı. Anneler daha sonra Koşuyolu Parkı Batıkent Kavşağı’na yürüdüler. Anneler burada da “Siyasi tutsaklar onurumuzdur”, “Yaşasın zindan direnişi” sloganlarıyla oturma eylemi gerçekleştirdi. Polis eylemi ablukaya alarak engellemek istedi. Burada yaşanan müdahale sırasında bir anne gözaltına alındı. Müdahale sonrası anneler Batıkent Kavşağın'dan HDP binasına yürüdü. (Diyarbakır/EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel