    • Açlık grevleri için eylem yapan annelere gaz ve tazyikli suyla saldırı

    Silopi’de açlık grevindeki çocukları için eylem yapan annelere polis gaz bombası ve tazyikli suyla saldırdı, Diyarbakır'da da 1 anne gözaltına alındı.

    16 Mayıs 2019 13:24
    Son Güncellenme Tarihi: 16 Mayıs 2019 19:05
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    Şırnak Silopi’de tutuklu ve hükümlü yakınlarının açlık grevlerine dikkat çekmek için yapmak istedikleri açıklamaya polis gaz bombası ve tazyikli suyla saldırdı. Fenalaşan bazı tutuklu yakınları ve HDP Milletvekili Nuran İmir hastaneye kaldırıldı. 

    Şırnak’ın Silopi ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecride karşı cezaevlerinde açlık grevi ve ölüm orucunda bulunan tutuklu ailelerinin, bu eylemlere dikkat çekmek amacıyla yapmak istedikleri açıklama polis müdahalesine sahne oldu. Aralarında İdil ve Cizre’den gelen tutuklu annelerinin de bulunduğu tutuklu yakınları, Halkların Demokratik Partisi (HDP) İlçe Örgütü binasında bir araya geldi. Tutuklu yakınlarına HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir ve partililer de destek verdi.

    AÇIKLAMAYA İZİN VERİLMEDİ

    Annelerin toplanması sırasında parti binasının çevresi polislerce ablukaya alındı. Bir süre sonra ellerinde çocuklarının fotoğrafları ile parti binasının önüne çıkan tutuklu yakınlarının açıklama yapmaları polislerce engellendi. Valiliğin kentte 15 gün süreyle eylem ve etkinlik yasağı kararı aldığını belirten polis amirleri, tutuklu yakınlarına açıklama yapmaları halinde müdahale edileceği tehdidinde bulundu.

    Yasağa tepki gösteren HDP İl Eşbaşkanı Zeki İrmez, demokratik bir hak ve talep doğrultusunda açıklama yapmak istediklerini ifade etti. 

    HDP’Lİ İMİR: VALİLİĞİN KEYFİ TALİMATINI TANIMIYORUZ

    HDP’li vekil Nuran İmir de, yasak kararına dair tartıştığı polis amirlerine “Valiliğin kanun dışı uygulamasını tebliğ ettiniz. Buna rağmen açıklama yapacağımızı ilan ediyoruz. Varsa bir durum işlem başlatabilirsiniz. Her fırsatta valiler üzerinden bizleri karşı karşıya getirmelerini doğru bulmuyoruz. Valilerin yaptıkları tek şey, Kürtler ve HDP’lilere yasa çıkarmak. Attığımız her adım fezlekelere gerekçe yapılıyor” dedi.

    Polis yetkilisi ise, HDP’li İmir'in sözlerine dair “Bu sizin yorumunuz” yanıtı verdi.

    Valiliğin “keyfi” talimatını tanımadıklarını söyleyen HDP’li İmir, tutuklu aileleri adına açıklama yapmaya başladı. 

    YAKIN MESAFEDEN GAZ SIKILDI 

    Bu esnada HDP’li vekil İmir ve tutuklu yakınlarının üzerine TOMA aracından tazyikli su sıkılarak müdahale edilmeye başlandı. Sıkılan tazyikli suyun etkisiyle bazı anneler yere düştü. Yapılan bu müdahaleye rağmen, sloganlarla tepkilerini göstermeye devam eden aileleri kalkanları ile itekleyen polisler, grubu çembere alındı. O anlarda tutuklu yakınlarının üzerine yine yakın mesafeden biber gaz sıkıldı. Yoğun gazdan etkilenmemek için parti binasına sığınan annelerin birçoğu fenalık geçirdi. Gazdan etkilenerek aileler birlikte girdiği parti binasından kısa bir süre sonra tekrar dışarıya çıkan HDP’li İmir, polislere “Tek tek dava açacağım. Bir vekile hadsizlik ettiniz. Haddinizi bileceksiniz” diyerek tepki gösterdi. 

    Bu sırada bir polis memurunun, HDP’li İmir’i kolundan tutarak iteklediği görüntülere yansıdı. 

    HDP’Lİ İMİR HASTANEYE KALDIRILDI

    Sıkılan yoğun gazdan etkilenen HDP’li İmir ve bazı anneler fenalık geçirdi.  HDP’li vekil ve bazı anneler, çağrılan ambulanslarla İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Parti binasına sığınan diğer anneler, “Direne direne kazanacağız” sloganları atmaya devam ederken, polislerin bina önündeki bekleyişi de sürüyor.

    DİYARBAKIR'DA 1 ANNE GÖZALTINA ALINDI

    Diyarbakır’da açlık grevlerindeki tutuklu çocuklarına dikkat çekmek için annelerin yaptığı eylem yine polislerce engellendi. Oturma eylemi yapan annelere polis müdahale etti, 1 anne gözaltına alındı.

    Koşuyolu Parkı'nda açıklama yapmak isteyen annelere polis izin vermedi. Bunun üzerine anneler Koşuyolu Parkı civarında oturma eylemine başladı. Açlık grevlerine ve ölüm oruçlarına dikkat çekilmek için yapılan eyleme HDP milletvekilleri Saliha Aydeniz ve Remziye Tosun da destek verdi.

    Fotoğraf: Evrensel

    Polis oturma eylemi sırasında anneleri ablukaya aldı. Anneler daha sonra Koşuyolu Parkı Batıkent Kavşağı’na yürüdüler. Anneler burada da “Siyasi tutsaklar onurumuzdur”, “Yaşasın zindan direnişi” sloganlarıyla oturma eylemi gerçekleştirdi. Polis eylemi ablukaya alarak engellemek istedi. Burada yaşanan müdahale sırasında bir anne gözaltına alındı. Müdahale sonrası anneler Batıkent Kavşağın'dan HDP binasına yürüdü. (Diyarbakır/EVRENSEL)

    Fotoğraf: Evrensel

    Fotoğraf: Evrensel

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