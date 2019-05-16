TÜPRAŞ işçilerinden Koç’a: İmza attığınız sözleşmeye uymuyorsunuz

Turan KARA

İzmir

Koç Holdingin dayatmacı tutumu yüzünden sözleşme görüşmeleri tıkanan TÜPRAŞ işçilerinin İzmir, Kırıkkale, Kocaeli ve Batman’da başlattığı eylemler bir ayı doldurdu. 4 bin 300 işçiyi ilgilendiren sözleşmeye ilişkin ara bulucu sürecinde de sonuç çıkmadı, uyuşmazlık tutanağı tutuldu. Koç son olarak yaptığı açıklamayla 3 yıllık sözleşme, mazeret izinlerinin azaltılması, vardiya değişikliği gibi dayatmalarını gerekçelendirdi. Petrol-İş üyesi işçiler ise bu gerekçeleri kabul etmeyerek, “Altına imza attığınız sözleşmeye niçin uymuyorsunuz” diye sordu.

Masada konuşmaya yanaşmayan Koç Holding yöneticileri, bir taraftan içeri kapanarak direnişi sürdürmeyi planlayan işçilerin kullanımına açık olan yemekhaneyi kapatarak, işçileri bekleme alanından mahrum etmeye çabalarken bir yandan da dört rafineride de işçilerin gücünü kırmaya çalışıyor. Koç ayrıca işçilerin haklarının gasbedilmek istenmesine yönelik itirazlara da “Hak temelli adil bir yaklaşımı temsil ettikleri” iddiasıyla yanıt veriyor. Geçtiğimiz cuma günü bir fikstür yayınlayan Koç Holding yönetimi, “İşçilerin sendika hakkına ve sendikal hukuka bağlı kaldıklarını, huzurlu, emniyetli, konforlu çalışmayı” temenni ettiklerini savundu.

Genel Müdür İbrahim Yelmenoğlu imzasıyla yayınlanan açıklamada Koç;

- Sözleşmenin 3 yıla çıkarılması isteğini, “sektörel rekabet için gerekli” şeklinde açıkladı. Bu isteğine ise hem iş kolunda hem de Petrol-İş Sendikasının örgütlü olduğu diğer işyerlerinde imzalanan üç yıllık sözleşmeleri gerekçe gösterdi.

- TÜPRAŞ’ta yasanın ve mevzuatın üzerinde mazeret izinlerinin tanımlanmış olduğuna değinen yönetim, bu uygulamanın işçiler tarafından bir plan dahilinde amacından saptırılarak kullanıldığını iddia etti. Ekonomik kayıplara neden olmadan izin sürelerini değiştirmek istiyor.

- Vardiya sistemine yönelik değişiklik talebinin nedenini ise “Yönetimi kolay olmayan bir sistem uygulanıyor. Bu sistem üniteler arasında bile iş birliğinin sağlanmasında sıkıntılar yaratıyor. İş verimliliği düşüyor” diyerek açıklıyor. Vardiya düzeni değişikliğini “gerek ünite çalışanları gerekse ünite amirleri tarafından çalışma verimliliğinin artırılması” için yapıldığını ediyor.

GEÇEN DÖNEM İMZA ATAN KENDİLERİYDİ

Yapılan açıklamada dikkat çekilen noktaları işçilerle birlikte yorumlayan Petrol-İş Sendikası Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay, “Genel Müdür İbrahim Yelmenoğlu bu açıklamada yönetim felsefelerinin adil ve hak temelli bir yaklaşım olduğunu dile getirdi. Bizlerin mazeret izinlerini mevzuatta olanın üzerinde ve ahlaksızca kullandığımızı iddia etti. Ayrıca sendikal haklara saygılı olduğunu dile getirdi. Şimdi kendisine soruyoruz, madem sizler hak temelli bir yaklaşım içerisindesiniz o halde biz neden buradayız? Bu şirket sizlere peşkeş çekilmeden önce yıllık izinlerimiz de mazeret izinlerimiz de şu anki halinden daha fazlaydı. Sizler geldiniz ve bizim haklarımızı azalttınız. Geçtiğimiz dönem sözleşmeye imza atan Genel Müdür bugün o sözleşmeye uygun çalışan bizleri ahlaksızlıkla itham ediyor. Asıl ahlaksız altına imza attığı sözleşmeye uymayan sizlersiniz” diye konuştu.

Koç Holdingin huzurlu ve güvenli çalışma iddiasına da yanıt veren Ahmet Oktay, TÜPRAŞ’ta geçtiğimiz sene yaşanan ve dört işçinin yaşamını yitirdiği patlamayı hatırlatarak, “Bizler o patlama olduğunda içeride arkadaşlarımıza yardım etmek, işletmenin ve tüm Aliağa’nın güvenliğini sağlamak için kendi canımızı tehlikeye atarak anında orada olurken, sizler bir gün sonra buraya geldiniz” dedi.

Koç’un dayatmalarına karşı TÜPRAŞ işçisi mücadelede kararlı