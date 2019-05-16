16 Mayıs 2019 12:22
Un fabrikasında kolu makineye sıkışan işçi ağır yaralandı
Eğirdir’de çalıştığı un fabrikasında kolu makineye sıkışan 30 yaşındaki Ali B. ağır yaralandı.
Isparta Eğirdir’de un fabrikasında çalışan İşçi Ali B'nin kolu makineye sıkıştı
Fotoğraf: DHA
Isparta’nın Eğirdir ilçesinde çalıştığı un fabrikasında kolu makineye sıkışan 30 yaşındaki Ali B, ağır yaralandı.
Eğirdir’de bir un fabrikasında çalışan İşçi Ali B’nin kolu, unları yatay olarak taşımaya yarayan helezon makinesine sıkıştı.
Kolu omzuna kadar makineye giren Ali B’yi gören diğer işçiler, makineyi durdurarak 112’den yardım istedi.
Sağlık ekipleri, Ali B’yi makineden kurtardı. İlk müdahalesi yapılan İşçi Ali B, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ali B’nin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. (Isparta/DHA)