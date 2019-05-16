Suriye ordusu İdlib’in güneyindeki stratejik bölgede hakimiyet sağladı

Suriye’de İdlib vilayeti ve İdlib’le sınır oluşturan Lazkiye ile Hama’da ordu güçleriyle cihatçılar arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Suriye ordusu dün, büyük çoğunluğu cihatçıların kontrolünde olan İdlib’in güneybatısındaki Huveyz bölgesinde kontrolü sağladı. Ordunun çoğunlukla Heyet Tahrir Şam ve Ahrar Şam’a karşı yürüttüğü operasyonlara Rusya da hava desteği sağladı.

Suriye ordusunun Zaviye Dağları’nın güneybatısında sağladığı bu ilerlemenin ardından TSK’nin gözlem noktasına yalnızca birkaç yüz metre uzaklık olduğu aktarıldı.

LAZKİYE'DE DE ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan Suriye ordusunun Kaplan Güçlerine bağlı bazı birliklerin Lazkiye’nin kuzeydoğusundaki stratejik Kabani kasabasında devam eden çatışmalar sebebiyle buraya gönderildiği belirtildi.

CİHATÇILAR ORTAK OPERASYON ODASI KURDU

Cihatçılar, geçtiğimiz günlerde Suriye ordusunun bölgede artan operasyonları sonrası bir araya gelerek ortak operasyon odası kurdu. Bu operasyon odasında İdlib'i birlikte ele geçiren ancak daha sonra iç çatışmalara giren Heyet Tahrir Şam ve TSK destekli grupların bulunduğu Ulusal Kurtuluş Cephesi de yer alıyor.

İDLİB'DEKİ CİHATÇI SAYISI

İdlib’de ne kadar cihatçı militan olduğuna farklı yanıtlar veriliyor. Birleşmiş Milletler’e göre 30 bin cihatçı militanın bulunduğu vilayette bunların 10 bini “Terörist” olarak kabul ediliyor.

Suriye hükümetine yakın kaynaklar ilk sayıyı 100 bine, ikincisini 40 bine kadar çıkarıyor.

Stratejik Uluslararası Çalışmalar Merkezi’nin raporunda yalnızca Heyet Tahrir Şam üyelerinin sayısının 12 bin ila 15 bin arasında olduğu belirtiliyor. (DIŞ HABERLER)

İdlib’de cihatçılardan ortak operasyon odası

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