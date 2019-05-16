Mahkeme şiddete maruz kalan kadına daha fazla ceza verdi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde boşanma davası sürerken, velayeti kendisine verilen kızını icra yoluyla eşinden almak için adliyeye giden E.G. (34) ile İcra Müdürü M.D. arasında tartışma yaşandı. M.D.'nin kendisine küfrettiğini iddia ettiği E.G.'yi yaka paça dışarı atması, güvenlik kamerasına yansıdı. Karşılıklı şikayet üzerine açılan davada İcra Müdürü M.D. 'basit yaralama' suçundan 1350 TL, E.G. ise 'kamu görevlisine hakaret' suçundan 10 bin 620 TL para cezasına çarptırıldı.

​Olay, 4 Temmuz 2018'de Doğubayazıt Adliyesi’nde meydana geldi. E.G. 11 yıllık evliliğin ardından geçen yıl eşi İ.G.'ye boşanma davası açtı. Dava sürerken, çiftin kızları M.G. (11), S.D. (10) ve oğulları R.G.'nin (7) geçici velayeti anneye verildi. Eşi, kızı M.G.'yi alıp İstanbul'a götürünce E.G., çocuğunu icra yoluyla almak için adliyedeki İcra Müdürlüğü'ne gitti. Burada, İcra Müdürü M.D. ile E.G. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. M.D. kadını yaka paça dışarı çıkardı, boğazından tutup yere attı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. (Ağrı/DHA)