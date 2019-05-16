Antep'te işçi servisleri çarpıştı: 9 işçi yaralı
Antep'te, fabrika işçilerini taşıyan iki servis minibüsü çarpıştı. Kazada 9 işçi yaralandı.
Fotoğraf: DHA
Antep 5'inci Organize Sanayi kavşağında iki işçi servisi çarpıştı. Fabrika işçilerini taşıyan Ahmet Faruk Şenel yönetimindeki 27 S 3075 plakalı minibüs ile sürücüsünün adı ve plakası öğrenilmeyen başka bir servis minibüsünün çarpışması nedeniyle minibüslerdeki 9 işçi yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Geçtiğimiz ay iş cinayetlerinde trafik/servis kazası ölüm nedenlerinin başında yer almıştı. 145 işçinin hayatını kaybettiği Nisan’da ölümlerin yüzde 25’i bu sebeple yaşanmıştı. (Antep/DHA)
Nisan ayında en az 145 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti
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