Çarşı grubu liderlerinden Ayhan Güner'e silahlı saldırı

Beşiktaş taraftar grubu Çarşı'nın önde gelen isimlerinden Ayhan Güner silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre saldırı, Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda geçtiğimiz salı günü saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

MARKARYAN'A DA SALDIRMIŞTI

Daha önce Çarşı grubu liderlerinden Alen Markaryan'ı bacağından vuran, geçmişte Beşiktaş tribünlerinde "Amigo Harun" olarak bilinen Harun Dulkara'nın aynı taraftar grubu liderlerinden Ayhan Güner'e silahlı saldırı düzenlediği belirtildi.

AYHAN GÜNER'İN SAĞLIK DURUMU İYİ

Her iki bacağına 3 kurşun isabet eden Ayhan Güner, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan Güner'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HARUN DULKARA TUTUKLANDI

Güner'in şikayetçi olmadığı belirtilen Harun Dulkara gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (SPOR SERVİSİ)