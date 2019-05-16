Kemal Kılıçdaroğlu: Bizim rakibimiz artık YSK'dir

FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın konuğu olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu, YSK’ye güvenmediğini belirterek “Bundan sonraki rakibimiz YSK'dir" dedi. Çubuk’ta maruz bırakıldığı saldırı ve linç girişimine de değinen Kılıçdaroğlu, “Savcıya siyasi talimat olmazsa saldırgan zaten serbest bırakılmazdı” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

“YSK MİLLETİN İRADESİNE DARBE YAPMIŞTIR”

“Bir paravanın arkasında size verilen dört pusulaya mühür basıp aynı zarfa koyuyorsunuz. Seçmen aynı, sandık aynı, kurul aynı. Bunun sayımını yapıyorsunuz ve diyorsunuz ki; büyükşehirde sorun var. İptal ediyorsunuz. Bir adam vicdanını, iradesini birine sattıysa bu kararı verebilir. Madem sandık kurullarında bir hata oldu, o zaman dersin ki; 39 ilçede ben seçimi iptal ediyorum. Bunun bir mantığı vardır.”

“(Sadi Güven’in Hayır oyu kullanması) Tabii ki de önemli. Belki vicdanı rahatsız. Yargıç olduğu için, ‘Biz bir karar alıyoruz ama bu kadar da olmaz’ deyip herhalde reddetti.”

"Ben YSK’ye kesinlikle güvenmiyorum. Bizim rakibimiz artık YSK’dir. YSK milletin iradesine darbe yapmıştır.”

“Bütün sandıklarda görevlilerimiz olacak, seçmen listeleri konusunda kimse endişeye kapılmasın.”

“SİYASİ TALİMAT OLMASAYDI SALDIRGANLAR SERBEST KALMAZDI”

“(Çubuk’taki saldırı ve linç girişimi) Kesinlikle planlıydı. Ben vatandaşımı hiç suçlamadım. Bazı kadınların çok tepki verdiklerini biliyorum. Türkmen köyü olduğu söylendi bize. Önümüzdeki günlerde daha farklı görüntüler ortaya çıkacak. O saldırganlar serbest bırakıldı. Siyasi talimat olmasaydı serbest kalmazdı zaten.”

“Üç beş tane çapulcu saldırdı diye biz geri adım mı atacağız? Ben bir milim bile geri adım atmayacağım.İki elimle başımı tuttum. Gelen sopalar ellerime kollarıma geldi. Başıma gelse zaten ölürdüm. Öldürmek için yapıyorlardı zaten. Beni öldürmeye çalışanlar serbest bırakıldı.” (HABER MERKEZİ)