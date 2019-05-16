İmamoğlu'dan uyarı: İndirimleri takip için faturalarınızı saklayın

Öğrencilere ulaşımda indirim ve bayramlarda ücretsiz ulaşım hakkında açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, "İstanbullulara hayırlı olsun. İndirimleri kontrol ve takip etmek için lütfen faturalarınızı saklayın" ifadesini kullandı.

Toplu ulaşım indiriminin ardından İSKİ’deki su indiriminin de kabul edilmesinin ardından İmamoğlu, "Güzel şeyler olmaya devam edecek. Seçim öncesinde vadettiğimiz ve 18 günlük icraatımız sırasında İSKİ Genel Kurulu'na önerdiğimiz su indirimi de İBB Meclisi'nden geçti. İstanbullulara hayırlı olsun. İndirimleri kontrol ve takip etmek için lütfen faturalarınızı saklayın" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

(HABER MERKEZİ)

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