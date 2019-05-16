Adana Valiliği: Prof. Dr. Haluk Savaş'a pasaport verilecek

Adana Valiliği, kanser tedavisi için yurt dışına gitmek isteyen Prof. Dr. Haluk Savaş’a "İstisnai haller kapsamında pasaport düzenleneceğini" açıkladı.

Yargılandığı davadan beraat etmesine rağmen KHK ile ihraç edildiği gerekçesiyle pasaport verilmeyen Savaş'a dair belgelerin Adalet Bakanlığına gönderildiği dün açıklanmıştı.

Dünkü açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlgili şahıs, 13 Mayıs 2019 tarihinde ilimiz İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne müracaatında kanser hastası olduğunu, Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesinden beraat kararı aldığını, kendi imkanları ile yurt dışına gidip tedavi olması gerektiğini belirterek, kendisi ve kendisine tedavisi süresince refakat etmek üzere eşi Doç. Dr. Esen SAVAŞ için pasaport talebinde bulunmuştur. Bunun yanı sıra söz konusu beraat kararına karşı da Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istinaf yoluna başvurulmuştur.”

Savaş’ın, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne davet edilerek sağlık durumu ile ilgili bilgi ve belgelerin talep edildiği aktarılan açıklamada, “Söz konusu şahsın hukuki durumu, rahatsızlığı, alınan belgeler ve talebi; son 20 yılda zaruri hallerde istisnai bir durum olarak sadece birkaç kişi için kullanılan yetki kapsamında değerlendirilmek üzere İçişleri Bakanlığına 14.05.2019 tarih ve 14780 sayılı yazı gönderilmiş olup, Bakanlığımızın yapacağı değerlendirmeye göre işlem tesis edilecektir" denildi.

"İSTİSNAİ HALLER KAPSAMINDA PASAPORT DÜZENLENECEK"

Prof. Dr. Haluk Asuman Savaş Konulu Ek Basın Açıklamasıhttps://t.co/DuasZilqAu pic.twitter.com/PNEG62P6Oh — T.C. Adana Valiliği (@TCAdanaValiligi) 16 Mayıs 2019

Bugün yapılan açıklamada ise "Yapılan değerlendirme sonucunda adı geçen şahıslara 5682 Sayılı Pasaport Kanunun 22. maddesi gereğince istisnai haller kapsamında pasaport düzenlenecektir" denildi. (HABER MERKEZİ)