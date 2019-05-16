Merkel: Seçimden sonraki gelişmeler Türkiye’yi AB'ye yaklaştırmıyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra yaşanan gelişmelerin Türkiye'yi Avrupa Birliği (AB) üyeliğine yaklaştırmadığını belirtti.

Süddeutsche Zeitung gazetesine konuşan Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye’de yapılan belediye başkanlığı seçimlerinden sonra yaşanan gelişmelerin bu ülkeyi AB üyeliğine yaklaştırmadığını söyledi.

Sputnik'in haberine göre, Merkel "Belediye başkanlığı seçimlerinden sonra yaşanan son gelişmeler, Türkiye’nin AB üyeliğini daha muhtemel hale getirmiyor, aksine bu ülkenin gelişme yolu ile ilgili endişelere neden oluyor. Ben her zaman Türkiye’nin tam üyeliğini hayal edemediğimi söyledim” diye konuştu.

Bununla birlikte Almanya'nın Türkiye ile olan özel ilişkilerine vurgu yapan Merkel, "Siyasi değerler hakkındaki fikirler birçok bakımdan farklılık gösteriyor, fakat ortak çıkarlar da var" ifadelerini kullandı. Merkel, bu ilişkilerin örneği olarak Suriye’deki krizin çözümünü ve terörle mücadeleyi gösterdi. (DIŞ HABERLER)

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etti