Kaldıraç okuru: Selam verdiğimiz herkesi gözaltına almak istiyorlar

Kocaeli'de 14 Mayıs'ta evine yapılan baskınla gözaltına alınan Kaldıraç okuru Ferdi Çiftçi serbest bırakıldı. Eğitim Sen Kocaeli Şube binasında gerçekleştirilen açıklamada konuşan Sinan Çekiç, Kocaeli'de 1 haftalık süreçte Kaldıraç okurlarına yapılan gözaltılar için "Durum son derece açıktır: Devrim ve sosyalizm mücadelemizin önünü tıkamaya çalışmak" dedi. Açıklamaya Kocaeli Dayanışma Akademisi ve Emek Partisi üyeleri de destek verdi.

Mahir Çayan'ı anmak ve 1 Mayıs çalışmalarını neden göstererek Kaldıraç okurlarının sindirilmeye çalışıldığını belirten Çekiç, "Terör örgütü propagandası ve terör örgütü üyeliği gibi iddialarda bulunarak okurlarımızı yargılamak, onlara ceza yağdırmak da nedir? Bu nasıl bir saçmalıktır? Ne Kızıldere kahramanlarını ne de 1 Mayıs'ı bizlere yasak edemezseniz. Burada durum son derece açıktır: devrim ve sosyalizm mücadelemizin önünü tıkamaya çalışmak. Örgütlü mücadelemizin önüne saçma sapan iddialarda bulunarak set çekmek. Şimdi bir kere daha buradan belirtmiş olalım: devrim ve sosyalizm bayrağı topraklarımızın üzerinde dalgalanıncaya dek mücadelemiz devam edecektir" dedi.

Gözaltına alınan ve daha önce yurt dışı yasağı olmasına rağmen tekrar yurt dışına çıkış yasağı alan Ferdi Çiftçi ise, "Dosyadan bir şey çıkarmayacaklarının onlar da farkındaydı. Burada Kaldıraç okurlarının olmasını, çalışma yürütmemizi istemiyorlar. Son bir haftadır üst üste bunu sürdürüyorlar. Selam verdiğimiz herkesi almak istiyorlar, biz de o zaman herkese selam vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. (Kocaeli/EVRENSEL)