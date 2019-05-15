Gazeteci İdris Özyol saldırıya uğradı

Yusuf YAVUZ

Antalya

Antalya'nın deneyimli gazetecilerinden İdris Özyol'a kimliği henüz belirlenemeyen bir grup tarafından saldırı düzenlendi. Akşam saatlerinde çalıştığı gazetenin önünde düzenlenen saldırıda yaralanan Özyol, Antalya Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ'a yapılan saldırının ardından saldırganların serbest bırakılmasına yönelik tepkiler sürerken gazetecilere yönelik bir saldırı da yine benzer şekilde Antalya'da gerçekleştirildi. Muhalif yazılarıyla tanınan Antalya'nın deneyimli gazetecilerinden İdris Özyol, akşam saatlerinde çalıştığı Akdeniz'de Yeni Yüzyıl Gazetesi binası önünde kimlikleri henüz belirlenemeyen bir grup tarafından öldüresiye dövüldü. Başından ve göğsünden yaralanan Özyol'u olay yerinde bırakıp kaçan saldırganlar hakkında henüz bir bilgiye ulaşılamadı.

ÇGD AKDENİZ ŞUBESİ SALDIRIYI KINADI

Muhalif yazılarıyla bilinen gazeteci-yazar İdris Öyol'un saldırıya uğramasına tepki yağdı. Çağdaş Gazeteciler Derneği Akdeniz Şubesinden yapılan açıklamada, "Taş devri zihniyetini taşıyan saldırganların derhal yakalanması talebiyle İdris Özyol’a yapılan saldırıyı kınıyoruz. Özyol ve diğer gazetecilere tehditler savuran MHP İlçe Başkanı Talu Bilgili hakkında savcıları göreve davet ediyoruz. Gazetecileri hedef gösteren, saldırganları kışkırtan kim varsa hesap vermelidir. ÇGD olarak bu konunun takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

MHP İLÇE BAŞKANI BİLGİLİ TEHDİT ETMİŞTİ

Muratpaşa Belediyesi Meclisinin mayıs ayı toplantısı sırasında CHP grubunun, idam edilen devrimciler Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın posterini asması üzerine yaşanan tartışmanın kentteki tüm gazetecilerin gündemi olduğu anımsatılan ÇGD Akdeniz Şubesi'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: MHP İlçe Başkanı Talu Bilgili’nin, gerek Mecliste gerekse de sonrasında yaptığı tehditler, birçok gazetede haberleştirildi. Konuyu köşe yazıları ve sosyal medya paylaşımlarına taşıyan gazeteci İdris Özyol da Bilgili’nin tehditlerinden nasibini almıştı. Bugün ise tehditler adresini buldu!

"SALDIRGANLARI KIŞKIRTANLAR HESAP VERMELİ"

"Taş devri zihniyetini taşıyan saldırganların derhal yakalanması talebiyle İdris Özyol’a yapılan saldırıyı kınıyoruz" denilen ÇGD açıklamasında Özyol ve diğer gazetecilere tehditler savuran MHP İlçe Başkanı Talu Bilgili hakkında savcıların harekete geçmesi gerektiği belirtildi.

Fotoğraf: Şükrü Ağırman

TUNCAY ÖZKAN SALDIRIYI KINADI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan da Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile saldırıyı kınadı. Özkan, "Bu alçaklıkların sonunu hukuk getirir. Hukuk koksa da hukuk çaredir. İktidar destekli bu saldırıların önlenmesi hukukun ödevidir. Gazetecilere dönük bu saldırıları lanetliyorum. İdris Özyol a şifa diliyorum. Adalet bir gün gelecek hatırlatıyorum" ifadelerini kullandı.

Bu alçaklıkların sonunu hukuk getirir. Hukuk koksa da hukuk çaredir. İktidar destekli bu saldırıların önlenmesi hukukun ödevidir. Gazetecilere dönük bu saldırıları lanetliyorum. İdris Özyol a şifa diliyorum. Adalet bir gün gelecek hatırlatıyorum. https://t.co/fu9x75BIMt — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) 15 Mayıs 2019

Gazeteciliğinin yanısıra şair ve yazar kimliği ile bilinen İdris Özyol'un Lanetli Sınıf, Bir Overlokçu Kıza İlan-ı Aşk ve Kabuk Dudak gibi yayınlanmış kitapları bulunuyor.

BASIN KONSEYİ: HALKIN HABER ALMA HAKKINA SALDIRI

Basın Konseyi yaptığı yazılı açıklama ile Akdeniz’de Yeni Yüzyıl gazetesi yazarı İdris Özyol’a yönelik saldırıyı kınadı

Demokrasi, ifade ve basın özgürlüğünün önüne yeni yeni engeller çıkarılırken, bir yandan da basın mensuplarının peş peşe saldırı ve linç girişimlerine maruz kaldığı belirtilen açıklamada, “Bir hafta içinde başkent Ankara’da Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ televizyonda katıldığı program dönüşü evinin önünde, turizmin başkenti Antalya’da da Akdeniz’de Yeni Yüzyıl gazetesi yazarı İdris Özyol, gazetesinin kapısında demokrasi düşmanı saldırganların hedefi oldu. Linç girişimine uğrayan ve ölümden dönen Demirağ’a saldıranlar serbest bırakıldı. Özyol’un ağır yaralandığı saldırıda ise azmettirenler belli, ancak saldırganlar henüz ortada yok” denildi.

Saldırıların hedefinin, eleştirel gazetecilik yapan basın mensupları olduğunun altı çizilen açıklamada şöyle denildi: “Saldırıya uğrayan ifade ve basın özgürlüğüdür, halkın haber alma hakkının yok edilmeye çalışılmasıdır. Basın Konseyi olarak bu saldırıları şiddetle kınıyor, faillerin ve azmettiricilerin bir an önce bulunup hak ettikleri cezaya çarptırılmalarını istiyoruz. Meslektaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Ülke yönetiminden sorumlu olanların da basına giderek artan saldırılara acil önlem almalarını bekliyoruz.”