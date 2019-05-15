Çanakkale’de Engelliler Haftasında satranç turnuvası

Gülce KOCAKUNDAKÇI

Çanakkale

Çanakkale’de 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Altı Nokta Körler Derneği tarafından görme engelli yurttaşların sosyal yaşama daha da fazla katılması ve farkındalık yaratmak amaçlı satranç turnuvası düzenlendi.

Çağlar Kaynak Basketbol Sahasında düzenlenen turnuva Altı Nokta Körler Derneği’nin 1 yıldır süren satranç kursunun finali niteliğindeydi. Bütün bireyler gönüllülük esasına dayalı olarak katıldığı turnuvada müzikleri ve sunumları engelli yurttaşlar üstlendi.

Fotoğraf: Evrensel

Gazetemize konuşan Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu 2. Sınıf Çocuk Gelişimi Öğrencileri Esra Karataşlı ve Öykü Aydoğdu okuldaki özel eğitim dersinden dolayı satranç kursuna başladıklarını belirterek; “Kısa sürede görme engelli yurttaşlarla arkadaşlık ilişkileri kurduk. Bu bir yıl çok güzel geçtiği için bütün emeklerimizin sonucu olarak bir turnuva düzenleme fikrimiz vardı. Hocalarımız ve görme engelli arkadaşlarımızla bunu başardık. Bu haftanın önemini anlatmak için içinde özlü sözler olan bir sepet hazırladık amacımız halka bu kağıtlardan dağıtarak onları da bilinçlendirmek" dedi.

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) öğrencileri, Berra Güneş, Savaş Aslan ise İlk başta amaçlarının satranç kursuna katılmak olduğunu vurgulayarak; “TOG olarak Altı Nokta Körler Spor Kulübünün kursuna katıldık. Arkadaşlık ilişkilerimiz geliştiği her geçen gün daha fazla arkadaşla katıldık. Futbol maçları düzenledik, Aşık Veysel Günü düzenledik. Her gün hep birlikteyiz, bir aile gibi olduk. Bu turnuvada da bütün arkadaşlarımız gönüllü olarak görev aldı. Elimizden geldiğince yardımcı olduk" diye konuştular.

Fotoğraf: Evrensel

Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Uğur Karabıyık amaçlarının gören, görmeyen bütün arkadaşlarımızı bir araya toplayarak bir yıldır süren satranç kursunun final etkinliğini yapmak olduğunu ifade ederek şunları söyledi; “Bu turnuvanın düzenlenmesinde bütün kursiyerlerimiz ve hocalarımız çok emek verdi. Amacımız bir farkındalık yaratmaktı umarım ulaşmışızdır yardımcı olan herkese teşekkür ederim."

TURNUVADA ÖDÜL ALANLAR

1- Hasan Girgin

2- Sertaç Bakır

3- Ercan Şen

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