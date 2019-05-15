Sarayköy’de JES için "veri toplama çalışması"na köylülerden tepki

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ortak yürüttüğü proje kapsamında Denizli Sarayköy'de yapılan “veri toplama çalışması" adlı toplantıya köylüler tepki gösterdi.

Sarayköy'de yapılan toplantıda “Jeotermal Kaynakların Kümülatif Etki Değerlendirmesi” adı verilen proje anlatıldı. Toplantıya bakanlıktan temsilciler, özel şirket temsilcileri, akademisyenler, mahalle muhtarları ve Sarayköy Belediye Başkanı katıldı.

Yapılan sunumun ardından katılımda bulunan köylülerden bazıları "Madem veri toplanıyor neden burada köylüler yok? Son anda haberimiz oldu. Biz burada üç beş kişiyiz ama Sarayköy halkı burada jeotermal santral istemiyor, halkın tamamı buna karşı" diyerek tepki gösterdi.

Fotoğraf: Evrensel

Proje sunumu yapan akademisyen, "Bu daha ilk toplantı, daha birçok toplantı yapılacak. Tepkilerinizi dile getirin. Her görüşü not edip dikkate alacağız. Bu ÇED toplantısı değil veri topluyoruz. Zararlıysa zararlarını ortaya çıkarmak için bilimsel çalışma yapıyoruz" diyerek tepki gösteren çiftçileri sakinleştirmeye çalıştı.

Fotoğraf: Evrensel

Çalışma gruplarında jeotermalin pozitif ve negatif etkileri, tarıma ve ekonomiye olumlu olumsuz etkilerine dair görüşler toplanacağı iddia edilirken, köylüler ile yetkililer arasında yaşanan kısa süreli tartışmada jeotermal santralin tarıma ve sağlığa zararlarını listelenirken; "Zararları saymakla bitmez, bu panoya da sığmaz" dendi. Veri toplama çalışması gerekçesiyle yapılan toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. (Denizli/EVRENSEL)

Denizli Sarayköy halkı JES'e bir kez daha geçit vermedi

Aydın’da arılar tekrar ölmeye başladı, olağan şüpheli ise JES