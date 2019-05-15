KODA'da "AVM'lerin Yorgun Emekçileri" konusu tartışıldı

Hayat Bilgisi Okulu'nda gerçekleştirilen "Çarşamba Semineri"ne bu hafta Prof. Dr. Nurcan Özkaplan konuşmacı olarak katıldı. AVM çalışanlarının genelinin çalışma saatlerinin iyileştirilmesini istediğini söyleyen Özkaplan, "Emekçilerin çoğu iyimser, çok azı bu işe devam etmek istiyor, çoğu başka iş bakıyor" dedi.

Sunumuna "Bu paylaşacaklarım bir araştırma sonucu. Bu çalışmayı Ece Paralı Öztan ve Ester Ruben ile gerçekleştirdik ve 'AVM'lerin Yorgun Gençleri: Tezgahtarlıktan Satış Elemanlığına Emeğin Dönüşümü' adını verdiğimiz bir kitap haline getirdik" dedi. AVM'lerde performansa dayalı ücret sisteminin rekabetçi bir durum yarattığını ifade eden Özkaplan, "Devamlı kameralarla izleniyorlar, o da yetmiyor gizli müşteri uygulaması ile denetleniyorlar. Özel alana, eve kadar ulaşan bir denetim söz konusu. Duyguları gizleyerek ortalama 10-12 saat çalıştıkları oluyor, yıpranma hat safhada" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: Evrensel

"EN BÜYÜK TALEP ÇALIŞMA SAATLERİNİN DÜZENLENMESİ"

Sendikalaşma oranının çok düşük olduğunu belirten Özkaplan, "Örgütsüz emek söz konusu, sendikalaşma oranı çok düşük. Bu sektörde hiç bir şey kesin değil, sigortalı olabilirsin, yüksek rütben olabilir ama yarın ne olacağı belli olmuyor. Sendikanın ne olduğunu bilmeyenler bile var" dedi. İşçi sağlığı açısından büyük sorunların yaşandığını aktaran Özkaplan, "Ortapedik rahatsızlık fazla. Emekçiler baş ağrısı, varis, bel fıtığı, stres, yabancılaşma ve değersizlik hissi ile karşı karşıya. Çalışma saatlerinin düzenlenmesi ise en büyük talepleri. Ne bayramları var, ne tatilleri doğru düzgün. Emekçilerin çoğu iyimser, çok azı bu işe devam etmek istiyor, çoğu başka iş bakıyor" dedi. (Kocaeli/EVRENSEL