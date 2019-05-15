Vedat Türkali 100. doğum yılında etkinliklerle anılacak

Vedat Türkali’nin 100’üncü yaşı Taksim Hill Otel’de düzenlenen etkinlikle kutlandı. Kutlamada 2019’un Vedat Türkali Yılı olarak ilan edildiği ve ülke genelinde birçok etkinlik yapılacağı açıklandı. Türkali’nin İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Adana gibi birçok ilde söyleşiler, şiir dinletileri, panel ve konserlerden oluşan bir dizi etkinlikle anılacağı belirtildi.

Tedavi gördüğü hastanede 2016'da hayatını kaybeden şair, yazar ve senarist Vedat Türkali'nin 100. yaşı, Ayrıntı Yayınları tarafından Taksim Hill Hotel'de düzenlenen etkinlikle kutlandı. Etkinliğe, 13 Mayıs 1919'da doğan Türkali'nin kültür sanat ve siyaset çevrelerinden dostlarıyla yakınları katıldı.

Etkinlikte söz alan Ayrıntı Yayınları kurucularından İlbay Kahraman, Vedat Türkali'nin 100. doğum yılı etkinliklerini, kendisine layık toplantılar serisiyle yapmayı planladıklarını söyledi.

İlbay Kahraman, Vedat Türkali'nin siyasi, edebi ve sinemacı kimliğiyle örnek olduğunu belirterek, "Biz de ona layık olmaya çalışıyoruz. Bu yıl çeşitli illerde anma toplantıları düzenleyeceğiz. Bunların içerisinde İstanbul, İzmir, Bursa, Diyarbakır ve Adana gibi büyük iller var" dedi.

Siyasetçi ve İnsan Hakları Savunucusu Akın Birdal da Vedat Türkali'nin emekçilerin dostu olduğuna vurgulayarak, "Vedat Türkali, Nazım Hikmet, Sabahattin Ali, Yaşar Kemal, Aziz Nesin gibi isimlerle bu coğrafyada çağdaş olmak çok önemli. Onlar kendilerinden önce bu dünyadan ve coğrafyadan geçenlerin ayak izlerinde yürüdüler. Biz de onların izinden gidiyoruz" diye konuştu.

Müzisyen Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya ise Türkali hakkında “Türkiye’de olan biten konularda hassasiyet gösteriyordu. Toplumcu, muhalif ve komünist kimliğini hakkıyla sonuna kadar yaşamış bir insandır” ifadelerini kullandı. (KÜLTÜR SERVİSİ)

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