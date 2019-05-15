Süleyman Soylu'nun "HDP belediyesi kalmasın" sözüne HDP'den tepki

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, YSK’nin "KHK’li olanların seçilme yeterliliği olamayacağı" açıklamasının ardından seçilmiş KHK’lilerin yerlerine ikinci partinin adayına mazbata verilmesini ve seçilmiş muhtarların yerine kayyum atanmasını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sordu. Koç, verdiği soru önergesinde bu durumu “Eşi benzeri olmayan bir hukuksuzluk ve yasa tanımazlık örneği” olarak tanımladı.

"ANAYASAYA AYKIRILKLARI NORMALLEŞTİRME TELAŞI"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Twitter hesabından yapılan “Doğu ve Güneydoğu'da kayyum olan belediyelerin neredeyse yüzde ellisinde vatandaşlarımız AK Parti'ye verdi. Kazandığımız belediyelerde aynı seviyede hizmet etmeye devam ettiğinde orada HDP’nin belediyesi kalmaz artık” şeklindeki paylaşıma ilişkin “Demecinizle, halk iradesine yöneltmiş olduğunuz hukuka ve Anayasa’ya aykırılıkları normalleştirmek telaşında olduğunuz anlaşılmakta, ‘HDP belediyesi kalmasın’ şeklinde bir hedefiniz veya projeniz mi bulunmaktadır? Sorusunun sorulduğu önergede ayrıca şu soruların yanıtlanması istendi:

Halk iradesiyle göreve gelen belediye başkanlarını, belediye meclis üyelerini ve muhtarları yargısal bir sürece dayanmaksızın, Anayasaya aykırı bir şekilde ve tamamen keyfi olarak görevden almanızın halk iradesinin gasbı olduğunu düşünmüyor musunuz?

Halen kamu hizmetini yerine getirmekte olan yerel yönetim görevlilerini görevden almakla tehdit ederek, bundan sonraki yerel ve genel seçimlerde yurttaş ve halk iradesinin tecelli etmesine engel olduğunuzu, yani istedikleri partiye oy verebileceklerine dair Anayasal hak ve özgürlüklerini tanımadığınızı beyan etme yoluyla üzerlerinde bir baskı yarattığınızı düşünmüyor musunuz?

Yürütme erkinin hiyerarşik bir basamağını oluşturan İçişleri Bakanı sıfatıyla, yani yürütmenin bir mensubu olarak, yasama organının, yani halk iradesinin tecelli ettiği kurumun, grup olarak bir mensubuna bu şekilde cephe alarak yönelmenizin hukuk dışı ve hasmane olduğunu düşünmüyor musunuz?

TBMM’nin 3. büyük siyasi partisi olan Halkların Demokratik Partisine yönelik ‘HDP belediyesi kalmasın’ şeklindeki hukuk tanımayan, hasmane ve iyi niyetten uzak olan yöneliminizin, aynı zamanda demokrasinin temel değer, ilke ve kurumlarına, ayrıca 6 milyon yurttaşımızın iradesine yönelmiş bir saldırı olduğunu düşünmüyor musunuz?

(Diyarbakır/EVRENSEL)

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