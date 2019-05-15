Dersim’de açlık grevleri ve ölüm oruçları için duyarlılık çağrısı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Dersim İl Örgütünün tecride karşı düzenlediği oturma eylemi 10. gününde devam etti. Cezaevlerinde ölümlerin yaşanmaması için oturma eylemine devam edileceği belirtildi.

HDP Dersim İl Örgütü, cezaevlerinde süren açlık grevleri ve ölüm oruçlarına dikkat çekmek ve tecride karşı durmak için başlatılan oturma eylemine 10. gününde devam etti. Seyit Rıza Meydanı’nda gerçekleşen eyleme siyasi parti ve kurum temsilcileri, yurttaşlar ve Mazlum Doğan’ın ablası Serap Mutlu Doğan katılım gösterdi.

Fotoğraf: Evrensel

Eylemde konuşan HDP Dersim İl Eş Başkanı Hıdır Çiçek, “Cezaevlerinde insanlara yapılan kötü muamele ve suçlar ortadan kaldırılmadığı müddetçe eylemimize devam ediyoruz. Milletvekilimiz Sayın Leyla Güven’in açlık grevi 189. gününde. Yine binlerce insanın açlık grevi yüz günü aştı, ölüm oruçları da devam ediyor. Her an cezaevlerinden ölüm haberi gelebilir. Herhangi bir ölümün yaşanmaması için oturma eylemine devam edeceğiz” diye konuştu. Beyaz tülbentlerin takıldığı eylem, alkışlar eşliğinde son buldu. (Dersim/EVRENSEL)