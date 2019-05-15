Greenpeace'den okyanusları korumak için Kuzey Kutbu’nda konser

Greenpeace’in “Okyanusları Koru” kampanyası kapsamında bir grup müzisyen Kuzey Kutbu’nda konser verdi. Müzisyenler, Kuzey Kutbu’nda buzdan yaptıkları enstrümanlarla “Okyanus Hatıraları” isimli parçayı çaldı.

Müzisyenler, eksi 12 derecede çan, korno, çello ve perküsyon ritimleri eşliğinde dünyaya şu mesajı iletti:

"Okyanuslarımızın en az yüzde 30’unu 2030 yılına kadar korumalıyız. Zira bilim insanları vahşi yaşamı korumak ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için 2030 yılına kadar okyanuslarımızın en az yüzde 30’unun okyanus koruma alanları kapsamına alınması gerektiğini söylüyor."

BUZA SAYGILI DAVRANMAZSANIZ KIRILIR

Fotoğraf: Denis Sinyakov/Greenpeace

Konseri gerçekleştiren müzisyenlerden Terje Isungset şöyle konuştu: “Buza saygılı davranmazsanız kırılır. Doğaya da aynı saygıyla yaklaşmalıyız.”

Fotoğraf: Denis Sinyakov/Greenpeace

Kuzey Kutbu, bu yıl rekor seviyede buz kaybı yaşadı ve nisan ayında sıcaklık ortalamanın 8 derece üzerindeydi. Greenpeace, “Okyanusları Koru” kampanyası kapsamında okyanusların karşı karşıya kaldığı tehditlere dikkat çekmek ve güçlü bir Küresel Okyanus Anlaşması imzalanmasını sağlamak için Kuzey Kutbu’ndan Güney Kutbu’na 1 yıl sürecek bir keşif gezisine çıktı. Bu yolculuğun ilk ayağında Greenpeace’in Esperanza ve Arctic Sunrise gemileri Kuzey Kutbu’na giderek iklim değişikliği, aşırı avlanma ve plastik kirliliğine dikkat çekti.

Fotoğraf: Denis Sinyakov/Greenpeace

Greenpeace Nordik Okyanuslar Kampanya Sorumlusu Halvard Raavand şöyle konuştu:

“Kuzey Buz Denizi’ndeki buz kaybına dikkat çekiyoruz çünkü sadece Kuzey Kutbu’nda değil, tüm gezegende okyanus koruma alanlarına ne kadar ihtiyacımız olduğunu göstermek istiyoruz. Hükümetler, Birleşmiş Milletler de okyanus koruma alanları oluşturulmasını sağlayacak bir Küresel Okyanus Anlaşması üzerinde çalışıyor. Bu anlaşma iklim değişikliğine karşı sağlıklı okyanuslar yaratmak için eşsiz bir fırsat. Bilim bu konuda net: Okyanuslarımız krizde ve onları korumalıyız.”

KÜRESEL OKYANUS ANLAŞMASI NEDİR?

Fotoğraf: Denis Sinyakov/Greenpeace

10 yıldan uzun süredir hükümetler, ulusal sınırların dışında kalan okyanus yaşamının korunması ve sürdürülebilir şekilde kullanılması için BM bünyesinde resmi olmayan çalışma grupları ile görüşmeler yapıyordu. Greenpeace de dahil olmak üzere pek çok sivil toplum örgütünün baskısı sonucunda Ocak 2015’te hükümetler tarihi bir karar aldı. Hükümetler ulusal sınırların ötesindeki deniz yaşamının biyolojik çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilir şekilde kullanılması için yasal olarak bağlayıcı yeni bir uluslararası anlaşmanın (“Küresel Okyanus Anlaşması”) görüşmelerine başlanacağını duyurdu. Eylül 2018’de başlayan bu görüşmelerin üçüncüsü Ağustos 2019’da New York’ta yapılacak, sürecin 2020 yılında tamamlanması bekleniyor. Sağlam bir Küresel Okyanus Anlaşması, “okyanus koruma alanlarının” oluşturulmasını sağlayarak okyanusları zararlı insan faaliyetlerinden uzak tutabilir. (HABER MERKEZİ)

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