Ordu Üniversitesinde yıl sonu sergisi açıldı 

Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü yıl sonu sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Morfoloji Binası Fuaye Alanı’nda gerçekleştirilen sergi açılışına Rektör Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Teyfik Noyan, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı V. Prof. Dr. Zekai Tarakçı, Müzik ve Sahne Sanatları Dekanı V. Prof. Sabri Yener’in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 1’inci, 2’nci ve 3’üncü sınıf lisans öğrencilerinin atölye derslerinde gerçekleştirmiş olduğu çalışmalardan oluşan sergide 30’dan fazla iki boyutlu ve üç boyutlu eserler yer aldı. Farklı malzeme ve tekniklerden meydana getirilmiş çalışmalardan oluşturulan serginin 19 Mayıs tarihine kadar ziyaretçilere açık olacağı belirtildi.

“ÖĞRENCİLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM”

Rektör Prof. Dr. Tarık Yarılgaç yaptığı konuşmada “Öğrencilerin dersliklerde akademisyenlerimizden öğrendikleri bilimsel ve sanatsal bilgileri, uygulama alanında özgün bir biçimde ifade etme fırsatı edindikleri bu tür sergilerin gerçekleştirilmesi, hem öğrencilerimizin düşün dünyasını zenginleştirmesi açısından hem de bir sanatçı da olması elzem olan öz güven nosyonunun mümkün kılınması noktasında oldukça önemlidir. Bu düşüncelerle resim bölümü öğrencilerimizin eserlerinin yer aldığı bu serginin açılmasında emeği geçen akademisyen ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi. (Ordu/EVRENSEL)