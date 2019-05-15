15 Mayıs 2019 17:15
Lipton işçilerinin direnişi sonuç verdi, patron geri adım attı
Artvin Arhavi’deki Lipton çay fabrikası işçilerinin sözleşmelerinin askıya alınmasına karşı gösterdiği direniş sonuç verdi, patron geri adım attı.
Fotoğraf: Evrensel
Hamdi GÖKDENİZ
Artvin
Artvin Arhavi’de bulunan Lipton çay fabrikası işçilerinin, fabrikanın kapatılıp sözleşmelerinin askıya alınmasına karşı başlattığı direniş sonuç verdi.
Tek Gıda-İş Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada; “Üyelerimizin talepleri işveren tarafından da bir ara formül ile kabul edilir bulunarak uzlaşma sağlanmıştır” denildi.
Anlaşmaya göre patron fabrikayı yeniden açmayı kabul etmezken, çay alımları bölgede devam edecek, işçiler de bölgede bulunan Pazar ve Fındıklı’daki Lipton’a ait fabrikalarda çalışacak
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