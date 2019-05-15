Lipton işçilerinin direnişi sonuç verdi, patron geri adım attı

Hamdi GÖKDENİZ

Artvin

Artvin Arhavi’de bulunan Lipton çay fabrikası işçilerinin, fabrikanın kapatılıp sözleşmelerinin askıya alınmasına karşı başlattığı direniş sonuç verdi.

Tek Gıda-İş Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada; “Üyelerimizin talepleri işveren tarafından da bir ara formül ile kabul edilir bulunarak uzlaşma sağlanmıştır” denildi.

Anlaşmaya göre patron fabrikayı yeniden açmayı kabul etmezken, çay alımları bölgede devam edecek, işçiler de bölgede bulunan Pazar ve Fındıklı’daki Lipton’a ait fabrikalarda çalışacak



Lipton’da işçi dayanışması güçleniyor: Direne direne kazanacağız!