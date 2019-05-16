Ahmet Dalyanoğlu Ortaokulu’nda kitap festivalinin 7'ncisi düzenlendi

Dilek OMAKLILAR

İzmir

Cahide Ahmet Dalyanoğlu Ortaokulunda bu yıl yedincisi düzenlenen Bilim ve Kitap Festivali’nin teması “doğa ve insan” olarak belirlendi. Bu yıl iki gün süren festivale ve etkinliklere ilişkin konuştuğumuz okulun Müzik Öğretmeni Oktay Esgin, “Okuma alışkanlığı kazandırmak için başladığımız festivalimiz bu yıl daha da çeşitlendi. Tohumlar fidana dönüşecek” dedi.

Egekent’te bulunan Cahide Ahmet Dalyanoğlu Ortaokulu Çiğli’nin en kalabalık okullarından biri. Binası eski de olsa beğenilen öğretmen kadrosu nedeniyle öğrenci ve veliler tarafında tercih sebebi oluyor. 20 yıllık öğretmenlik hayatının 10 yılını bu okulda geçiren Oktay Esgin festivale ilişkin şunları söyledi:

“Festivali, öğrencilerimizin okuma alışkanlığını artırmak için düzenledik. Yazarları okulumuzda ağırlayarak öğrencileri yazarlarla buluşturduk. Bunun için öncelikle çevremizdeki edebiyatçıları davet ettik. Aydın Şimşek, Şükrü Erbaş, Bekir Yurdakul gibi. Eğitim öğretim hayatında başka konulara da değinmek misyonumuz. Biz de konularımızı çeşitlendirdik. Örneğin 2 yıl önceki festivalde zaman konusunu işledik. ‘Zaman akıp geçiyor ve biz zamanımızı nasıl değerlendiriyoruz?’. Yine geçtiğimiz yılki festivali ‘Kötülük dünyada yaygınlaştı, hepimiz iyi olsak nasıl olur?’ gibi sorular üzerinden işledik. Festivalin uyandırıcı bir yanı olsun istedik”.

Fotoğraf: Evrensel/Dilek Omaklılar

“KENDİ DOĞRULARINI BULACAKLAR”

Okul müdüründen, okulun tüm emekçilerine kadar tüm okul kadrosunun heyecanla yürütmeye çalıştığı festivalin ilk yıllarında sinerjinin daha fazla olduğunu söyleyen Esgin, şöyle devam ediyor:

“Ama dünya değişiyor. Öğrencilerin hepsine ‘YouTube kuşağı' demeye başladım. Öğrenci yazarla tanışsa, kitap okusa da tatmin olmuyor. O belirleyicilikte ne aile ne öğretmenler söz geçirebiliyor. Çok karamsar bakmamak lazım ama kendi doğrularını öğrenciler bulacak. Sadece teknolojiye dayalı, ellerindeki telefonla olmayacak bu. Üretkenliği yeniden bulmak, buluşturmak, oralara gitmek zorundayız”.

Fotoğraf: Evrensel/Dilek Omaklılar

DOĞAYA İLİŞKİN FARKINDALIK

“Doğa ve İnsan” temasına ilişkin İsveçli Greta Thunberg’in başlattığı iklim değişikliği ile ilgili eylemi örnek veren Müzik Öğretmeni Oktay Esgin, “Doğa konusunda dünyada çeşitli gençlik hareketleri var ama biz bilmiyoruz ya da kendimizi uzak tutuyoruz. Örneğin TED İzmir Koleji, 30 bin öğrencisiyle aynı gün aynı saatte 16 yaşındaki İsveçli Greta Thunberg‘in başlattığı okul boykotlarını destekleyerek iklim değişikliği ile ilgili herkesi farkındalığa davet etti. Çok güzeldi. İyi ki Türkiye’den bizim öğrencilerimiz de dahil olmuş, gurur duydum ve neden bizim okulumuz da dahil olmasın derken doğayla ilgili bir şeyler yapmak istedik” diye ifade ediyor.

Fotoğraf: Evrensel/Dilek Omaklılar

ÜRETTİKLERİNİ SERGİLİYORLAR

Genellikle mayıs- haziran aylarında yapılan festivalde renkli görüntüler ortaya çıkıyor. Festival kapsamında düzenlenen ‘Jungle Book’ (Orman Kitabı) etkinliği bunlardan biri. Müzik Öğretmeni Oktay Esgin etkinliği şöyle anlatıyor:

“5. ve 6. sınıflar, inanılmaz akıcı İngilizce konuşarak müzikal sergiledi. Müzikal, ormanda kaybolan bir çocuğu anlatıyor. Öğrenciler, müzikalde sergiledikleri yüksek performansla öğretmenlerini ve velilerini şaşırttı.”

Son dönemde eğitimde bireysel yeteneklerin kaybolmaya başladığına dikkat çeken Esgin, bu süreçte yapılan etkinliklerde öğrencilerin üretkenliğini ve yeteneklerini sergilemelerinin önemli olduğunu söylüyor.

Esgin, “Ortaokul bir üst kuruma hazırlar öğrenciyi, öğrencileri gönderirken hepsinin fen lisesine gideceğini kim söyleyebilir. Velilerin ya da sistemin çocuklardan beklentisi sınava hazırlanması, ancak sınava hazırlanırken kültür sanatı kenara attığınızda birey olmayı nasıl başaracaklar? Bu soru işaretlerinden dolayı kültüre, sanata, spora çok önem vermek gerekiyor. Böylelikle tohumlar fidana dönüşecek” diyor.