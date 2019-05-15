Yanlış zemine yapılan hastane 4 yıldır açılamıyor

Gümüşhane’de yapımı tamamlanan ve ancak zeminindeki heyelan tehdidi nedeniyle 4 yıldır açılamayan yeni devlet hastanesi için güçlendirme ve heyelan önleme projesi hazırlandı. 600 metre uzunluğunda 3 sıra diyafram duvar örülerek hastanenin zemin kayma riskinin ortadan kaldırılması planlanıyor.

Bağlarbaşı mevkiinde yapımına 2012 yılında başlanan ve 51 milyon liraya mal olan 8 katlı yeni devlet hastanesinin inşaatı 2015’te tamamlandı. Ancak onca paraya rağmen zemin etüdü iyi yapılmayan hastane bir türlü açılamıyor. Yamaç araziden elde edilen alan üzerine inşa edilen hastane binasında ve zemininde çatlaklar oluştuğu gözlendi. Hastane, zemindeki kayma riski nedeniyle 4 yıldır hizmete açılmayı bekliyor.

ZEMİN SAĞAM DEĞİLMİŞ

Hastanenin yapıldığı arazinin yanlış seçildiğini söyleyen vatandaşlardan Tamer Merdan “Hastane bitirildi ve açılamadı. Hastanenin zeminin sağlam olmadığı ve kaymalar olduğu söylendi. Şu an bölgeyi diyafram duvar ile sağlamlaştırmaya çalıştıklarını öğrendik. Süreç çok uzadı bu da insanları usandırdı” diye konuştu. “Biz bir MR için farklı şehirlere gidiyoruz” diyen İzzet Demirkıran ise, “Doktor ve cihaz olmadıktan sonra binalar hiçbir işe yaramaz” dedi. (Gümüşhane/DHA)