Bitlis'in 14 köy ve mezrasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bitlis Valiliği, merkeze bağlı 14 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini duyurdu.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Sarıkonak, Abacılar, Harmanyeri, Esenburun, Güllüce, Aşağıçobansuyu, Çobansuyu, Akgün, Kutlu, Kınalı, Uçankuş, Dikme, Aşağıdikme, Yukarıdikme köy ve mezraları bölgelerinde 15 Mayıs Çarşamba günü saat 06.00’dan 20 Mayıs Pazartesi günü 23.59’a kadar (Öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkı ve devlet memurlarının mesai saatlerinin kısıtlanmaması kaydıyla) sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Valiliğin açıklamasında “Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi” gerekçe gösterildi. (Bitlis/MA)