HDP, Afrin’deki zeytinleri Meclis gündemine taşıdı

Afrin’deki 15 milyon adet zeytin ağacının “Zeytin Dalı Harekatı”nda yağmalanması HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu tarafından Meclis gündemine taşındı.

Ali Kenanoğlu, “Afrin’de 15 milyon zeytin ağacı var ve çok önemli bir zeytin üretim bölgesidir. Zeytin Dalı operasyonundan sonra buradaki zeytin ağaçları paramiliter güçler tarafından yağmalanmaya başlanıyor. Bu zeytinin 50 bin tonluk kısmı Türkiye’ye getiriliyor” iddiasında bulundu.

Türkiye’deki zeytin üreticilerinin sorununa değinen Kenanoğlu, bu sorunun Afrin ile bir bağlantısı olduğunu belirtti. Kenanoğlu, “20 Ocak 2018’de Afrin’de Zeytin Dalı operasyonu başlatıldı. Buna Zeytin Dalı isminin verilmesi, Afrin’in önemli bir zeytin üretim bölgesi olmasından kaynaklıdır. Afrin’de 15 milyon zeytin ağacı var ve çok önemli bir zeytin üretim bölgesidir. Zeytin Dalı operasyonundan sonra buradaki zeytin ağaçları paramiliter güçler tarafından yağmalanmaya başlanıyor. Bu zeytinin 50 bin tonluk kısmı Türkiye’ye getiriliyor” iddiasında bulundu.

Türkiye’ye sokulan zeytinyağının özellikle Kıbrıs ve İspanya’ya ihraç edildiğini savunan Kenanoğlu, konuya ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulması için TBMM Başkanlığına önerge verdiklerini söyledi. (HABER MERKEZİ)