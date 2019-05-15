Ağrı’da çocuk hematoloji bölümü ve doktoru yok

Ağrı Devlet Hastanesinde çocuk hematoloji bölümünün olmamasının yarattığı olumsuzlukları Meclis gündemine taşıyan HDP Milletvekili Abdullah Koç, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, “Hematoloji birimini ne zaman kurmayı planlıyorsunuz” diye sordu.

539 bin 657 nüfusa sahip olan Ağrı’da bulunan devlet hastanesinde anemi, hemofili, lösemi, multipl miyelom, talasemi ve benzeri hastalıklar başta olmak üzere; kemik iliği, lenf sistemi ve kan ile ilgili hastalıklar için teşhis ve tedavisi sunan çocuk hematoloji bölümü bulunmuyor. Hematolojik hastalıklara maruz kalan çocuklar, tedavi olabilmek için çevre kentlere gitmek zorunda kalıyor.

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, konuyu Meclis gündemine taşıyarak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya şu soruları sordu: